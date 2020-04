Dzień po trzęsieniu ziemi wyizolowali koronawirusa. "Pracowaliśmy w totalnym chaosie"

Wzrosła liczba osób, u których znów wykryto SARS-CoV-2. Korea Południowa bada, czy to reaktywacja, czy ponowne zakażenie - 19-04-2020 W Korei Południowej do piątku potwierdzono 163 przypadki osób, u których koronawirusa SARS-CoV-2 wykryto ponownie - podały koreańskie Centra do spraw Kontroli i Prewencji Chorób (KCDC). czytaj dalej

Badacze uzyskali go w laboratorium z wymazu, który pobrali od pacjenta z wynikiem dodatnim na chorobę COVID-19.

- Pracowaliśmy w totalnym chaosie, przez cały tydzień od rana do zmroku. Mieliśmy mnóstwo próbek do testów, ale jakoś wygrała naukowa ciekawość. Pięć dni później przyszłam do laboratorium i zobaczyłam, że pojawił się wirus - mówiła Želijka Maćak Šafranko, biolog w uniwersyteckim szpitalu.

Coraz bliżej szczepionki

Zespół wysłał próbki z wyizolowanym wirusem do Niemiec, gdzie zostało potwierdzone, że uzyskany materiał to koronawirus.

- Wyhodowanie wirusa oznacza, że mamy możliwość do replikacji go w naszej hodowli komórkowej. Możemy go wyprodukować, następnie zobaczyć jak się namnaża i tworzy większą ilość wirusów w warunkach, które są bezpieczne dla wszystkich, którzy tu pracują i dla społeczeństwa - wytłumaczył Ivan Christian Kurolt - biolog, również pracujący w ośrodku.

Dzięki tym obserwacjom, zespół chorwackich naukowców ma możliwość opracowania kolejnych przełomowych badań. Jak mówią, jest to dla nich szansa na znalezienie przez nich antidotum na koronawirusa. W ten sposób Chorwacja zasiliła szeregi krajów, które pracują nad potencjalną szczepionką.

W Chorwacji liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wynosi 1 871 osób. Zmarło 47 zakażonych, a wyzdrowieć udało się ponad 700 osobom.