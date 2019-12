Eksplozja na Słońcu, jakiej dotąd nie widziano

Północny biegun magnetyczny przesuwa się w kierunku Rosji - 19-12-2019

Północny biegun magnetyczny Ziemi, w przeciwieństwie do geograficznego, od lat zmienia swoje położenie. Służy jako narzędzie do nawigacji, co sprawia, że bardzo ważne jest dokładne ustalenie jego pozycji. Naukowcy właśnie zaktualizowali Globalny Model Pola Magnetycznego. czytaj dalej