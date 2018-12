"Jesteśmy na skraju katastrofy klimatycznej". Będzie to oznaczać cierpienie milionów ludzi - 01-12-2018 Nadbrzeżne miasta mogą zostać zalane, rolnicy będą mieli problemy, a miliony ludzi będą musiały opuścić swoje domy. Taką wizję świata maluje Paweł Szypulski z fundacji Greenpeace. Dojdzie do tego, jeżeli dopuścimy do wzrostu globalnej temperatury, jeżeli nie zaczniemy działać już teraz. czytaj dalej

Co nas czeka

To dzięki energii zmieniamy świat. Bez niej nie moglibyśmy funkcjonować, a gospodarka i transport stanęłyby w miejscu. Nie mielibyśmy co jeść i gdzie mieszkać. Jednak, dostępne zasoby gazu, węgla i ropy na których zbudowaliśmy naszą cywilizację, wkrótce się skończą.

- Jeżeli rację mają ci, którzy mówią, że paliwa kopalne są niezastąpione i bez nich nie da się zbudować systemu energetycznego, to naszą cywilizację czeka krach. Bolesny - mówił Marcin Popkiewicz, fizyk z portalu naukaoklimacie.pl

Aby uchronić się przed katastrofą, potrzebujemy nowych rozwiązań. W Stoczni Gdańskiej w latach 80. dokonywała się rewolucja, strajk robotników doprowadził do powstania demokracji w Polsce, a dwadzieścia lat później w tym samym miejscu dokonał się kolejny przełom, tym razem dotyczący odnawialnych źródeł energii.

Stocznia Gdańsk stała się jednym z największych producentów wież wiatrowych w Europie. Przez dziesięć lat Polska zapełniała się wiatrakami.

- Grupa zatrudnia około tysiąca osób. W tej chwili produkujemy głównie na potrzeby przemysłu energetyki wiatrowej - mówił Adam Zaczeniuk z Grupy Stoczni Gdańsk.

Niestety, moc zainstalowanych farm wiatrowych rosła, ale tylko do czasu. Po nowelizacji ustawy z maja 2016 roku, dotyczącej inwestycji wiatrowych, prawo stało się nieprzychylne dla potencjalnych inwestorów. Zdaniem WWF, wyłączono w ten sposób około 99 procent powierzchni Polski z budowy nowoczesnych, dwustumetrowych wiatraków.

Wzrost wiatraków wytwarzających prąd elektrycznych w Polsce (WWF)

Zmiana w prawie

W kraju, który przez dziesięciolecia swoją energetykę opierał na węglu, przestawienie się na energię z wiatru nie jest proste.

- Musimy myśleć, co zrobimy po węglu i dlaczego w Polsce niewystarczająco szybko rozwijamy odnawialne źródła energii, chociaż moglibyśmy, bo Polacy są naprawdę kreatywni, bardzo dobrze wykształceni i potrafią robić biznes - przekonywał Popkiewicz.

Niektórzy zainwestowali w czystą energię wierząc, że jest to kierunek perspektywiczny. Darek Rewers, tak jak siedmiu innych rolników, zainwestowali w farmę wiatrową. Miała ona zapewnić im korzyści w przyszłości.

- Było nas ośmiu. Postanowiliśmy zbudować elektrownię wiatrową, wtedy zresztą tak promowaną. Miała być dla nas pomysłem na stabilność gospodarstwa, na taki dodatek do naszej produkcji. Wydawało się to wtedy pewne. Państwo zapewniało o tym, że zielona energia to jest przyszłość - mówił Darek Rewers, jeden z właścicieli farmy wiatrowej.

W Polsce sektor energetyki odnawialnej jest w coraz trudniejszej sytuacji. Podczas, gdy świat stawia na zieloną energię, w Polsce rysuje się czarny scenariusz rewolucji energetycznej.

Emisyjność sektora energetycznego (Maciej Zieliński/PAP)

Przykład z Niemiec

Rewolucja energetyczna wydaje się więc konieczna. W sąsiednich Niemczech dokonuje się szybciej. Miejscowość Feldheim (Brandenburgia) to pierwsza w pełni samowystarczalna energetycznie wioską, oparta wyłącznie na źródłach odnawialnych. 55 turbin wiatrowych, biogazownia i panele fotowoltaiczne produkują tak dużo energii, że zaledwie jej ułamek procenta wystarcza na potrzeby wioski. Dzięki temu ta miejscowość zaopatruje w energię ponad 100 tysięcy mieszkańców regionu.

- W Feldheim wyjątkowy jest fakt, że jesteśmy całkowicie niezależni od publicznej sieci elektroenergetycznej. Zdecentralizowane zaopatrzenie w energię, które u nas stosujemy, jest według mnie przyszłościowe, ponieważ wszystko, co wytwarzamy w naszym regionie, też w nim pozostaje - powiedział Werner Schlunke z kooperatywy rolniczej w Feldheim.

Źródłem niemieckiego sukcesu jest stabilna polityka rządowa, gwarantująca odbiór zielonej energii po stałych cenach. Gdyby w Polsce prawo również sprzyjało, udział odnawialnych źródeł energii byłby większy.

W 2017 roku fundacja WWF opublikowała film "Punkt krytyczny. Energia odNowa". Pokazuje on w jakim punkcie zmian klimatu jesteśmy i co możemy zrobić, by zapewnić sobie szansę na bezpieczną przyszłość. Filmowi towarzyszą dodatkowe odcinki, przybliżające dokładniej problemy poruszone w "Punkcie krytycznym".

Zobacz odcinek "Punkt krytyczny" - "Energia z wiatru"