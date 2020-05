ESA: ludzki mocz może pomóc zbudować bazę na Księżycu

"Niebo było łaskawe". Królował na nim okazały Srebrny Glob - 08-05-2020 Minionej nocy mogliśmy podziwiać Księżyc niedługo po pełni. Majowa pełnia była wyjątkowa, bo nasz naturalny satelita wydawał się dużo większy niż zwykle za sprawą "niewielkiej" odległości od Ziemi. czytaj dalej

Według naukowców ESA mocznik, czyli główny związek organiczny w moczu, mógłby znacznie ułatwić budowę bazy na Księżycu. Dzięki jego właściwościom mieszanina do wytwarzania "betonu księżycowego" z materiałów dostępnych na miejscu byłaby bardziej plastyczna przed stwardnieniem.

Agencja podkreśliła przy tym, że używanie tylko materiałów dostępnych na Księżycu przy ewentualnym wznoszeniu tam budowli, takich jak bazy lub inne konstrukcje, zmniejszyłoby potrzebę transportu materiałów z Ziemi, a to z kolei oznacza ogromne oszczędności czasu i pieniędzy. Wykorzystanie wyłącznie materiałów dostępnych na miejscu to podejście znane na arenie kosmicznej jako in situ resource utilisation, czyli ISRU.

"Księżycowy beton" z elementem ludzkim

Jak wyjaśniła ESA, głównym składnikiem "księżycowego betonu" mogłaby być pylista gleba zebrana z powierzchni Księżyca, znana jako księżycowy regolit. Natomiast mocznik, który może zmniejszać lepkość płynnych mieszanin, ograniczyłby ilość wody niezbędną w recepturze.

Zamknęła się największa dziura ozonowa nad Arktyką - 07-05-2020 Naukowcy korzystający z danych z satelity Copernicus Sentinel-5P zauważyli w marcu silną redukcję ozonu nad Arktyką. Warunki atmosferyczne, włączając w to bardzo niską temperaturę w stratosferze, doprowadziły do otwarcia dziury w warstwie ozonowej. Po kilku tygodniach dziura sama się zamknęła. czytaj dalej

Mieszanka z dodanym mocznikiem okazała się mocniejsza i zachowała dobrą obrabialność. Naukowcy podali, że świeżą próbkę łatwiej było formować, a ta nawet przy dziesięciokrotnym obciążeniu zachowywała swój kształt.

- Mocznik jest tani i łatwo dostępny, a teraz okazuje się, że może pomóc stworzyć mocny materiał konstrukcyjny [...] Jest to bardzo praktyczne i pozwala uniknąć dalszego komplikowania systemów recyklingu wody w kosmosie - powiedział Marlies Arnhof, inicjator i współautor badania.

Wytrzymały w ekstremalnych warunkach

Materiał wytrzymuje także warunki próżni i ekstremalnej temperatury. Wszystkie próbki poddano cyklom próżnia-zamrażanie i rozmrażanie w celu symulacji gwałtownych zmian temperatury w ciągu księżycowych dni i nocy, które mogą wahać się od -171 stopni Celsjusza do 114 st. C. Próbki wytrzymywały temperaturę w zakresie od 114 st. C do -80 st. C, co uznano za dobry wskaźnik zachowania się materiału.

Znaleźli czarną dziurę. Jest bliżej Ziemi niż jakakolwiek nam znana - 06-05-2020 Do tej pory nie znaliśmy czarnej dziury, która znajdowałaby się tak blisko Ziemi. Teraz astronomowie, śledząc dwie gwiazdy za pomocą dwumetrowego teleskopu, znaleźli dowód na jej istnienie. Mało tego, jej system gwiazdowy można przy odpowiednich warunkach dostrzec gołym okiem. czytaj dalej

Krok bliżej bazy na Księżycu

- Społeczność naukowa jest pod szczególnym wrażeniem wysokiej wytrzymałości tej nowej receptury w porównaniu z innymi materiałami, ale również pod wrażeniem, że mogliśmy wykorzystać to, co już jest na Księżycu - stwierdził Arnhof.

"Dzięki przyszłym mieszkańcom Księżyca 1,5 litra odpadów płynnych, które człowiek wytwarza każdego dnia, może stać się obiecującym produktem ubocznym do eksploracji kosmosu" - napisano w oświadczeniu Agencji.

- Ścisła współpraca między badaczami ESA w Holandii a uniwersytetami w Norwegii, Hiszpanii i Włoszech pozwoliła nam przyjrzeć się takiemu odkrywczemu, nieco ryzykownemu pomysłowi, który może przynieść cenne rezultaty nie tylko w badaniach przestrzeni kosmicznej, ale także w zastosowaniach technologicznych na Ziemi - wyjaśniła Shima Pilehvar, współautorka badań i profesor nadzwyczajny w Østfold University College w Norwegii.

Jednym z gorących tematów, którymi zespół chce się zająć w następnej kolejności, jest sposób, w jaki włókna bazaltowe z Księżyca mogłyby wzmocnić beton i jak najlepiej wykorzystać ten materiał do osłony kolonii księżycowej. Naukowcy mają nadzieję, że ten element stworzony na bazie z mocznika pomoże chronić przyszłych astronautów przed szkodliwym poziomem promieniowania jonizującego.