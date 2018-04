Falcon 9 wyniesie w Kosmos narzędzie, przy którym pracowali Polacy

Falcon wystartował. Elon Musk: "Ziściło się to, co szalone" - 07-02-2018 We wtorek agencja kosmiczna SpaceX wystrzeliła w kosmos największą spośród swoich rakiet, Falcon Heavy. I choć pogoda nie dopisała, a start dwukrotnie opóźniano, to rakiecie - wraz z nietypowym ładunkiem - udało się wystartować. Nie obyło się jednak bez perturbacji. czytaj dalej

W poniedziałek o godzinie 22.30 czasu polskiego z Przylądka Canaveral wystartuje rakieta Falcon 9 należąca do amerykańskiego przedsiębiorstwa Space-X. Wyniesie ona na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) kapsułę towarową Dragon, w której znajdzie się urządzenie skonstruowane przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk i pracowników firmy Creotech Instrument. Firma jest podwykonawcą Polskiego Centrum Kosmicznego.

- Mówimy o eksperymencie ASIM (Atmospheric-Space Interactions Monitor - przypis redakcji), badającym oddziaływania między kosmosem a górnymi warstwami atmosfery - mówił we "Wstajesz i wiesz" Jacek Kosiec, dyrektor programu kosmicznego realizowanego przez Creotech Instrument.

Całe urządzenie ma wymiary około 100x120x130 centymetrów i waży około 300 kilogramów. Polscy naukowcy stworzyli do niego układ zasilania. - To jest układ elektroniczny, który dystrybuuje energię otrzymywaną z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej między wszystkie instrumenty urządzenia ASIM - tłumaczył Kosiec.

ASIM zostanie przyłączony do laboratorium kosmicznego Columbus, będącego częścią ISS. - Ten moduł zostanie najpierw automatycznie wyjęty z kapsuły Dragon, która jest na szczycie rakiety Falcon 9 i następnie zostanie zamontowany właśnie na zewnątrz modułu Columbus - powiedział Kosiec.

Kapsuła Dragon

Zagadka do tej pory nierozwiązana

Kosiec wytłumaczył, czym dokładnie zajmie się ASIM.

- Zbada rozbłyski, które w górnych warstwach atmosfery zostały po raz pierwszy zaobserwowane w latach 60., kiedy dostępne stały się loty stratosferyczne - opowiadał dyrektor programu. - Piloci myśliwców i innych wojskowych samolotów obserwowali właśnie takie dziwne rozbłyski: tajemnicze, krótkotrwałe, które z Ziemi nie mogły być obserwowane, bo z reguły towarzyszyły silnym burzom - opowiadał, dodając, że rozbłyski te mogą powodować wyładowania atmosferyczne, które znamy z Ziemi.

- Naukowcy mają teorię, która mówi, że rozbłyski w górnych warstwach atmosfery są bardzo ważne dla kształtowania się sytuacji pogodowej, która nas dotyczy, a także zachodzących w dłuższej perspektywie zmian klimatycznych - tłumaczył Kosiec.

Dragon

Wysoko nad Ziemią, trwają chwilę

Same rozbłyski powstają w jonosferze, zazwyczaj na wysokości 30-100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Nie wiadomo, jakie są przyczyny ich występowania. - Podejrzewamy, że to mogą być strumienie cząstek z kosmosu wchodzące w te wysokie, bardzo rozrzedzone warstwy atmosfery - przyznał dyrektor programu.

Badane rozbłyski trwają bardzo krótko, co jest znacznym utrudnieniem w ich obserwacji. - Wyładowania atmosferyczne, jakie możemy zaobserwować, są bardzo długie, a te trwają ułamki sekund i są bardzo trudne do obserwowania - zaznaczył Kosiec. Co więcej, zazwyczaj przysłaniają je burzowe chmury.

Z góry rozbłyski widywali astronauci z ISS. Nie wszystkie są widoczne dla ludzkiego oka, bo mogą zachodzić w obszarach promieniowania elektromagnetycznego (np. rentgenowskiego), którego ludzkie oko nie dostrzega.

W internecie zostanie przeprowadzona transmisja ze startu rakiety Falcon 9, nie wiadomo jednak, czy będziemy mogli obserwować również jej dokowanie do ISS. Rakieta będzie lecieć do stacji około trzy dni.

Dragon zostanie wyniesiony na pogładzie rakiety Falcon 9

Zobacz całą rozmowę z Jackiem Koścem: