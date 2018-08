Guma z zużytych opon może pomóc ograniczyć skutki trzęsień ziemi

Trzęsienie ziemi w pobliżu Fidżi. Miało magnitudę 8.2 - 19-08-2018 Na południowym Pacyfiku, w pobliżu wyspy Tonga i Fidżi, wystąpiło trzęsienie ziemi. Ze względu na znaczną głębokość nie ma zagrożenia tsunami. czytaj dalej

Trzęsienia ziemi są jedną z najbardziej niszczycielskich i śmiercionośnych katastrof naturalnych. Czy istnieje sposób na to, by choć trochę je okiełznać. Juan Bernal-Sanchez z Uniwersytetu Napier w Edynburgu szuka odpowiedzi na to pytanie. I wydaje mu się, że ją znalazł.

Jak poinformował, wraz z zespołem opracował sposób na wspomaganie fundamentów budynków, które znajdują się na terenach narażonych na trzęsienia ziemi. Kluczowym elementem opracowanego przez niego wzmacniającego tworzywa jest guma z zużytych opon samochodowych.

Poza gumą w skład materiału wchodzi gleba. Bernal-Sanchez w przyszłości chciałby pozyskiwać ją z obszaru, na którym znajdowałby się wzmacniany budynek. Fundamenty wzmocnione mieszanką miałyby pochłaniać znaczną część energii pochodzącej ze wstrząsów sejsmicznych. Bernal-Sanchez dodał, że zna badania, które wykazały, że wprowadzenie do gleby cząsteczek gumy zwiększa jej zdolność do rozpraszania energii. Odpowiednią konsystencję miksturze zapewnia sztywność cząstek piasku zawartych w glebie oraz tarcie między nimi.

Zmiana częstotliwości drgań

Jak podaje Bernal-Sanchez, mieszanka gumy i piasku dodana do fundamentów pozwala również zmienić częstotliwość drgań podłoża, na którym znajduje się konstrukcja. Miałoby to pomóc zapobiec wystąpieniu rezonansu. Zjawisko to powstaje, kiedy siła wstrząsów sejsmicznych ma taką samą częstotliwość, co naturalne wibracje budynku. Dopasowanie się tych dwóch sił powoduje wzmocnienie siły trzęsienia ziemi oddziałującej na konstrukcję. W efekcie ta się zawala. Zastosowanie gumy miałoby zrównoważyć wibracje.

Bernal-Sanchez podkreślił, że kluczem do sukcesu jest określenie odpowiednich proporcji gumy i ziemi. Na razie zespół testuje nową technologię na małych modelach i symulacjach komputerowych. Aby jednak ocenić, czy tworzywo spełnia swoją funkcję, potrzebne jest prawdziwe trzęsienie ziemi.