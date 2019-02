Himalaje i Hindukusz topnieją. "To kryzys klimatyczny, o jakim nie słyszeliśmy"

Ekstremalna temperatura na świecie. "Zmiany klimatu zdecydowanie przyspieszają" - 03-02-2019 Czym jest wir polarny, który odpowiadał za uderzenie mrozu w Stanach Zjednoczonych i dlaczego było tam zimniej niż w niektórych regionach Arktyki - miedzy innymi na te pytania odpowiedziała we "Wstajesz i weekend" fizyk atmosfery dr Joanna Remiszewska-Michalak. czytaj dalej

W Himalajach i w Hindukuszu znajdują się między innymi Mount Everest i K2 - jedne z najwyższych szczytów świata. Jak wynika z raportu przygotowanego przez 210 naukowców z Międzynarodowego Centrum Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Górskich (International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD), co najmniej jedna trzecia lodu w tym regionie rozpuści się do 2100 roku. Dojdzie do tego nawet wtedy, gdy rządy na całym świecie podejmą zdecydowane kroki, by ograniczyć globalne ocieplenie zgodnie z Porozumieniem paryskim z 2015 roku.

Z lodowego świata w gołą skałę

- To kryzys klimatyczny, o jakim nie słyszeliśmy - powiedział Philippus Wester z ICIMOD, jeden z autorów raportu. - Globalne ocieplenie zmierza do tego, by zmienić ten pokryty lodem świat w gołą skałę w ciągu jednego wieku - dodał.

Pozostałe dwie trzecie pokrywy lodowej mogą zniknąć, jeśli rządom państw na świecie nie uda się zmniejszyć emisji gazów cieplarnianych w tym wieku.

- To mnie martwi najbardziej - powiedział Wester w rozmowie z agencją Reutera.

Globalny ranking klimatycznego ryzyka (Małgorzata Latos/PAP)

Ogromny lodowiec, a w środku dziura. Antarktyka gwałtownie topnieje - 01-02-2019 O ponad 2,4 metra może wzrosnąć globalny poziom wód w oceanach. Przyczyną jest topniejący lodowiec Thwaites na zachodzie Antarktyki. Najnowsze badania NASA ujawniły, że w jego dolnej części powstało ogromne wgłębienie. czytaj dalej

Topnienie ma wpływ na ludzi

Region zagrożony topnieniem pokrywy lodowej rozciąga się na obszarze ośmiu krajów: Afganistanu, Bangladeszu, Bhutanu, Chin, Indii, Mjanmy, Nepalu i Pakistanu.

Naukowcy dowodzą, że topnienie lodu wpłynie na uprawy rolników z regionów wokół rzek: Jangcy, Mekong, Indus oraz Ganges. Podczas pory suchej korzystają oni z wody spływającej do rzek. Zaburzenie w korytach tych rzek może przynieść także straty w pozyskiwaniu energii wodnej oraz zwiększyć ryzyko schodzenia lawin błotnych.

Jak podkreślają autorzy, do tej pory to mieszkańcy małych państw wyspiarskich, które mogą niebawem zniknąć z powierzchni Ziemi, byli najbardziej narażeni na skutki globalnego ocieplenia. Okazuje się jednak, że regiony górskie są narażone na zmiany klimatyczne w podobnym stopniu.