Ichtiozaurzyca w ciąży. "To wspaniałe znalezisko"

Szkocka laguna pełna jurajskich tajemnic. Odnaleźli ślady dinozaurów - 04-04-2018 Naukowcy odkryli rzadkie ślady dinozaurów sprzed około 170 milionów lat. Trafili na nie na północno-wschodnim wybrzeżu szkockiej wyspy Skye. Znalezisko może przybliżyć nam okres geologiczny środkowej jury. czytaj dalej

Mięsożerne morskie gady

Samo znalezisko nie jest nowe. Szczątki ichtiozaura z okresu wczesnej jury odkryto w 2010 roku w pobliżu Whitby w hrabstwie North Yorkshire (północno-wschodnia Anglia). Skamielina znalazła się w zbiorach kolekcjonera Martina Rigby'ego. To on jako pierwszy dopatrzył się w niej grupy embrionów. Paleontolodzy Mike Boyd i Dean Lomax z uniwersytetu w Manchesterze potwierdzili jego przypuszczenia. Eksponat został następnie pozyskany przez Muzeum Yorkshire w Yorku.

Ichtiozaury były gadami wodnymi, które dominowały w jurajskich morzach. Nie składały jaj, były żyworodne. Nie musiały wychodzić na ląd, by się rozmnażać. Były mięsożerne, żywiły się innymi gadami, rybami i morskimi bezkręgowcami, takimi jak podobne do kałamarnic belemnity.

Skamieliny ichtiozaurów są w Wielkiej Brytanii spotykane dość często. Jednak dotąd tylko w pięciu znalezionych tam okazach stwierdzono występowanie embrionów. Znaleziska te pochodziły ze stanowisk paleontologicznych w południowo-zachodniej Anglii, miały po 190-200 milionów lat.

"Szczęka opadła mi na podłogę". Dinozaur, który połączył dwa kontynenty - 30-01-2018 Skamieniałe szczątki dinozaura wielkości autobusu szkolnego wykopali naukowcy w oazie na Saharze w Egipcie. Czworonożny gad o długiej szyi żył około 80 milionów lat temu. Odkrycie rzuca nowe światło na tajemniczy okres w historii dinozaurów w Afryce. czytaj dalej

To nie resztki posiłku

Zbadana przez naukowców z Manchesteru skamieniałość pod kilkoma względami różni się od tamtych. To pierwszy taki okaz odnaleziony w Yorkshire, młodszy - pochodzi sprzed 180 milionów lat - i zawierający ślady większej liczby embrionów.

Znalezisko z Whitby to niewielki głaz, przecięty na pół i wypolerowany. Widać w nim kilka większych żeber dorosłego osobnika, a między nimi - fragmenty małych kręgosłupów i rozmaitych innych małych kości. Według Boyda i Lomaxa, są to szczątki co najmniej sześciu embrionów, prawdopodobnie zaś ośmiu.

Paleontolodzy rozważali możliwość, czy jest to zawartość żołądka dorosłego osobnika, a nie czekające na urodzenie dzieci. - Uznaliśmy jednak za nieprawdopodobne, by ichtiozaur połknął w jednym czasie od sześciu do ośmiu płodów lub nowo narodzonych ichtiozaurów - tłumaczył Mike Boyd. Co więcej - podkreślił - embriony nie noszą śladów działania kwasów żołądkowych. Przeciwko hipotezie o tym, że to resztki posiłku, przemawia też brak w skamielinie innych składników diety morskich gadów z wczesnej jury, takich jak belemnity.

Jaja dinozaurów sprzed 70 milionów lat - 22-04-2017 W Chinach znaleziono niezwykłe skamieniałości. To jaja dinozaurów sprzed 70 milionów lat. Należały do dinozaurów roślinożernych. czytaj dalej

Łagodniejsza strona "smoków morza"

Znajdowane do tej pory embriony ichtiozaurów należały do ośmiu gatunków, najczęściej był to Stenopterygius. Ponad sto takich okazów, zawierających fragmenty od jednego do jedenastu embrionów, pochodzi z Holzmaden i jego okolic w Badenii-Wirtembergii (Niemcy). - Stanowiska niemieckie są w podobnym wieku jak nasze znalezisko z Whitby. Możliwe, że nasz okaz to też Stenopterygius, ale ani w szczątkach dorosłego osobnika, ani w embrionach nie zachowały się żadne cechy, które pozwoliłyby na identyfikację - podkreślił Dean Lomax.

- To wspaniałe znalezisko - zaznaczyła Sarah King, kurator wystawy przyrodniczej w Muzeum Yorkshire. - Pozwala nam pokazać łagodniejszą i bardziej opiekuńczą stronę tych "smoków morza", najgroźniejszych morskich drapieżników swoich czasów - dodała.