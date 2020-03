Źle się czujesz? Masz gorączkę? Sprawdź, co robić - 13-03-2020 W Polsce potwierdzono 61 przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Sprawdź, czym jest koronawirus i co robić, kiedy poczujesz się źle. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił specjalną, całodobową infolinię - 800 190 590. czytaj dalej

O higienę smartfonu możemy zadbać w taki sam prosty sposób, w jaki dbamy o higienę rąk. Jak wyjaśniał reporter TVN24 Maciej Woroch, najprostszym sposobem będzie użycie wody z mydłem.

Po pierwsze, jeżeli trzymamy telefon w etui, to za pomocą szmatki zamoczonej w wodzie z mydłem dokładnie je przecieramy. Następnie odkładamy etui na na bok, w bezpieczne miejsce. Po drugie, tą samą szmatką, ale jej inną stroną, możemy przystąpić do czyszczenia telefonu.

- Trzeba pamiętać o wszystkich jego zakrętach, wypustkach, zachować szczególną ostrożność kiedy zbliżmy się w okolice dziurek od mikrofonu i głośnika - opisywał reporter TVN24. Ważne są też miejsca wejścia kabla ładowarki i słuchawek.

Następnie wyczyszczony telefon należy odłożyć na bok, szmatkę wyrzucić, a ręce wyczyścić odpowiednim żelem do dezynfekcji.

Zdaniem specjalistów, taka procedura da nam gwarancję na poziomie sali chirurgicznej. Przetarcie telefonu wodą z mydłem sprawi bowiem, że około 400 do 500 jednostek bakterii i wirusów, jakie mogą występować na milimetr kwadratowy takiego urządzenia zostanie zmyta.

Mocniejsze środki mogą zaszkodzić

Wielu producentów telefonów komórkowych odradza używanie jakichkolwiek mocniejszych środków, tych do używania w kuchni czy w łazience. Producenci absolutnie odradzają wybieranie środków do dezynfekcji rąk i nasączonych podobnymi środkami chusteczek. Może to być jednak szmatka do czyszczenia okularów lub to, czego używamy do czyszczenia klawiatury albo monitora komputera. W takim przypadku kluczowe jest, by środki miały z zawartość 70 procent alkoholu izopropylowego.

Należy pamiętać o tym, że opisana procedura czyszczenia telefonu działa do pierwszego momentu dotknięcia telefonu brudnymi rękoma. O ile proces ten należy powtarzać niezbyt często, żeby nie uszkodzić sobie aparatu, o tyle trzeba pamiętać przede wszystkim, że zamiast przytykając telefon do twarzy, lepiej rozmawiać przez słuchawki.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)

Jak ogłosiła w środę Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), sytuację związaną z rozprzestrzeniającym się nowym koronawirusem można określać jako pandemię. Na świecie w ponad 100 krajach potwierdzono około 140 przypadków zakażenia. Ministerstwo Zdrowia w Polsce informuje o 64 zachorowaniach.