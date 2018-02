Żywią się wyłącznie krwią. To posiłek wysokobiałkowy, ale poza tym jego wartości odżywcze są znikome. Ma mało węglowodanów i witamin, może za to zawierać śmiercionośne mikroby. Jak to się dzieje, że nietoperzom wampirom udaje się przetrwać na takiej diecie? Zbadali to naukowcy.