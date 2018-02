Już dziś w nocy czeka nas bliskie spotkanie z asteroidą

Wiatr i fala uderzeniowa. To najbardziej śmiercionośne zagrożenia po zderzeniu z asteroidą - 04-05-2017 Silny wiatr oraz fala uderzeniowa stanowiłyby największe zagrożenie dla ludzi po uderzeniu w Ziemię asteroidy - twierdzą naukowcy na łamach "Geophysical Research Letters". Według ich obliczeń te dwa zjawiska odpowiadałyby za nawet 60 procent ofiar śmiertelnych katastrofy. czytaj dalej

Potencjalnie niebezpieczna

W niedzielę asteroida o nazwie 2002 AJ129 przeleci najbliżej naszej planety. O godzinie 22.30 czasu polskiego obiekt znajdzie się w odległości niewiele większej niż dziesięciokrotny dystans pomiędzy Ziemią i Księżycem.

Asteroida 2002 AJ129 jest średniej wielkości obiektem przechodzącym blisko orbity okołoziemskiej. Szacuje się, że jej wielkość wynosi od 0,5 do 1,2 kilometra. Prognozy pokazują, że minie naszą planetę w odległości około 4,2 milionów kilometrów z prędkością 34 kilometrów na sekundę. Jest szybsza niż inne obiekty tego typu, co wiąże się z tym, że orbita asteroidy znajduje w odległości około 18 milionów kilometrów od Słońca. W skali kosmicznej to bardzo blisko.

Pierwszy raz asteroida 2002 AJ129 została odkryta 15 stycznia 2002 roku przez naukowców z obserwatorium kosmicznego na Hawajach, których działania wspierane są przez NASA. Zaklasyfikowano ją jako potencjalnie niebezpieczny obiekt, jednak nie stanowi ona rzeczywistego zagrożenia dla naszej planety w najbliższej przyszłości.

- Śledziliśmy asteroidę przez ponad 14 lat i bardzo dokładnie znamy jej orbitę - powiedział Paul Chodas, który jest menadżerem w centrum NASA zajmującym się badaniem obiektów bliskich Ziemi. - Nasze kalkulacje wykazują, że asteroida 2002 AJ129 nie ma szans na kolizję z Ziemią ani 4 lutego, ani w ciągu najbliższych 100 lat - zapewnia badacz.