Już dziś zbliży się do nas asteroida. Będzie pięć razy bliżej niż Księżyc

amerykańskim programem badawczym sponsorowanym przez NASA. Obserwacje odbywają się niedaleko miejscowosci Tucson w Arizonie.

Przelatujące "kruszynki"

Obiekty zostały odkryte przez Catalina Sky Survey, który jest

Asteroida 2018 CC, która nas minęła we wtorek 6 lutego, została odkryta dwa dni wcześniej - 4 lutego. Przeleciała w odległości około 184 tysięcy kilometrów. Szacuje się, że jej wielkość nie jest duża - mieści się w przedziale 15-30 metrów.

Zbliżająca się do nas kolejna asteroida o nazwie 2018 CB znajdzie się najbliżej naszej planety w piątek 9 lutego około 23.30 czasu polskiego. Obiekt minie nas w odległości około 64 tys. km, co jest dystansem pięciokrotnie mniejszym niż odległość między Ziemią a Księżycem. Asteroida ma szacowaną wielkość od 15 do 40 metrów. Również została odkryta dość późno, bo 4 lutego.

Nie dla teleskopów amatorskich

- Chociaż 2018 CB jest dość mała, może okazać się większa niż kosmiczna skała, która weszła w atmosferę nad Czelabińskiem w Rosji, prawie dokładnie pięć lat temu, w 2013 roku - poinformował Paul Chodas, kierownik należącego do NASA Centrum Badań nad Obiektami Zbliżającymi się do Ziemi. - Asteroidy tej wielkości nie często zbliżają się tak bardzo do naszej planety: może raz lub dwa razy w roku - dodał.

Według Karola Wójcickiego, popularyzatora astronomii, obiekt będzie miał wielkość 23 metrów, a wartość magnitudo wyniesie 24. Jest to jednostka służąca do pomiaru blasku gwiazd oraz innych ciał niebieskich. Im większe magnitudo, tym trudniej zaobserwować obiekt kosmiczny.

Tak więc nie zobaczymy asteroidy ani gołym okiem, ani za pomocą powszechnie dostępnych teleskopów.

- Zasięg amatorskich teleskopów to około 16 magnitudo, fotograficznie do 18. Przy magnitudo 24 niestety nie ma szans na obserwację - powiedział Wójcicki.