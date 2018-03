Samochód czerwony rakietą na Marsa mknie - 07-02-2018

W kosmosie znalazło się wiele pojazdów, jednak tym razem trafił tam samochód. I to nie byle jaki: znajdujący się na pokładzie rakiety Heavy Falcon samochód Tesla Roadster to prawdziwy sportowy kabriolet, cały w czerwieni. Co stoi za tym pomysłem? czytaj dalej