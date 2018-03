Komarom i kleszczom służy zmiana klimatu. Unia ostrzega Europejczyków

Ocieplenie klimatu ułatwia komarom i kleszczom mnożenie się, adaptowanie do różnych pór roku oraz rozprzestrzenianie. Dla mieszkańców różnych regionów - w tym Europejczyków - oznacza to, że choroby, których jeszcze niedawno obawiali się tylko w dalekiej podróży, mogą stać się realnym zagrożeniem w miejscu zamieszkania. Potwierdza to najnowszy unijny raport.