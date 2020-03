Koronawirus a seks. Praktyczne wskazówki w czasach pandemii

Wskazówki i rady dotyczące współżycia podczas pandemii COVID-19 opracowane przez Departament Zdrowia w Nowym Jorku (New York City Health).

Bardzo istotna jest higiena. Zarówno przed, jak i po stosunku należy dokładnie umyć ręce. Całując się możemy zakazić się koronawirusem. Unikaj całowania kogokolwiek spoza najbliższego kręgu. Jesteś swoim najbezpieczniejszym partnerem seksualnym. Masturbacja nie rozprzestrzenia koronawirusa, zwłaszcza jeżeli myjesz ręce i zabawki seksualne mydłem oraz wodą przez co najmniej 20 sekund przed i po seksie. Pamiętaj jednak o dezynfekcji klawiatury, myszki, ekranu dotykowego. Kolejnym bezpiecznym partnerem jest osoba, z którą mieszkasz. Bliski kontakt i współżycie tylko z nią ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. Należy unikać bliskiego kontaktu, w tym współżycia, z osobami spoza naszego gospodarstwa domowego. Jeśli uprawiasz seks z kimś spoza swojego domu, miej jak najmniejszą liczbę partnerów. Jeśli spotykasz swoich fizycznych partnerów seksualnych on-line lub jesteś pracownikiem seksualnym, rozważ przerwę. Rozwiązaniem może być wirtualne randkowanie i wirtualny seks. Nie uprawiaj seksu, jeśli twój partner lub partnerka źle się czuje - ma objawy obejmujące gorączkę, kaszel, ból gardła lub duszność, bo to znaczy, że może mieć COVID-19. Warto wtedy wstrzymać się od całowania oraz współżycia dla dobra własnego i drugiej osoby. Przez seks oralny i analny można rozprzestrzenić koronawirusa, pamiętaj o prezerwatywie. Prezerwatywy mogą zmniejszyć ryzyko bezpośredniego kontaktu z wydzieliną, którą przenosi się koronawirus.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)

Seks w czasie pandemii

O tym, że trudno mówić o profilaktyce zakażenia w przypadku kontaktu seksualnego mówił w rozmowie z tvnmeteo.pl seksuolog Michał Lew-Starowicz. Potwierdził, że ryzyka transmisji nie ma, jeżeli ktoś jest sam i siebie stymuluje.

- Można też troszeczkę odejść od tego skoncentrowania się na samym zabezpieczaniu się przed zakażeniem. Cała ta sytuacja izolacji od świata zewnętrznego sprzyja w drugą stronę, żeby ludzie troszeczkę się zatrzymali na byciu razem, w domach. To z kolei może zwiększać ilość interakcji, a także kontaktów seksualnych - mówił seksuolog.

- Ponadto w okresie epidemii ludzie mogą się bardziej bać zajścia w ciążę, bo jest utrudniony kontakt z usługami medycznymi, dostępem do gabinetów lekarskich - mówił. - Patrząc na to z egzystencjalnego punktu widzenia, gdy pojawia się poczucie zagrożenia, wiele osób choruje, wiele osób może umrzeć, to po takim okresie ludzie mają większy pęd do rozmnażania się. Na przykład po wojnach następowała wzmożona aktywność reprodukcyjna. To są naturalne, instynktowne zachowania - dodał.

WHO: DYSTANS FIZYCZNY NIE OZNACZA DYSTANSU SPOŁECZNEGO

Każda bliskość może nas zakazić

- Nie ma niczego specjalnego na zabezpieczenie się przed koronawirusem w czasie epidemii - mówił w rozmowie z naszą redakcją ekspert w dziedzinie seksuologii, Andrzej Komorowski, specjalista profilaktyki społecznej, doradca rodzinny, publicysta, terapeuta.

Dodał, że jeżeli jesteśmy w pewnej przestrzeni w dwie osoby sobie bliskie i jedna jest chora, to i tak jesteśmy narażeni na zakażenie. - W czasie każdego napięcia, każdej nerwowej sytuacji, czy to wojna, czy jak zgasło światło w Nowym Jorku przed laty, zawsze następuje zwiększenie aktywności seksualnej. Ludzie się boją, a pierwotny instynkt kieruje ich ku sobie, czasami z zabezpieczeniem, czasami bez. Czasami ekscytacyjnie, ot na chwilę, chcemy oddać siebie w całości - mówił.

Seksuolog powiedział, że każdy człowiek, niezależnie od orientacji seksualnej, czuje głęboką potrzebę bycia ze sobą. - Każda bliskość biologiczna, intymna, może nas zakazić - mówił. Dodał, że nie musimy uprawiać seksu, żeby się zakazić, wystarczy zwykłe przytulenie się do drugiej osoby. Takie proste gesty mogą nas narazić na chorobę.