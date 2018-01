Krwawy, niebieski i w superpełni. Takiego Księżyca nie było od 152 lat

Za nami wilcza pełnia. Superksiężyc na Waszych zdjęciach - 02-01-2018 Nowy rok rozpoczęliśmy kosmicznym spektaklem na niebie. Obserwowaliśmy superksiężyc, bo nasz naturalny satelita znalazł się w perygeum, czyli w odległości najbliższej Ziemi. czytaj dalej

Najpierw wypada wyjaśnić kilka terminów.

Superpełnią nazywamy sytuację, kiedy będący w pełni Księżyc znajduje się maksymalnie blisko Ziemi. Nasz naturalny satelita prezentuje się wówczas na niebie jako większy i jaśniejszy niż zwykle. Podczas superpełni pod koniec stycznia - według NASA - będzie się wydawał jaśniejszy - o 14 procent.

Terminem "niebieski Księżyc" (ang. Blue Moon) lub "niebieska pełnia" przyjęło się opisywać drugą pełnię występującą w jednym miesiącu. Nie oznacza to wcale, że nasz satelita wówczas błękitnieje. Nazwa - mająca podkreślać wyjątkowość zjawiska - pochodzi od angielskiego idiomu "once in a blue moon", co w swobodnym przekładzie oznacza "od wielkiego dzwonu", czyli bardzo rzadko. Wobec tego, że cykl Księżyca trwa średnio 29,5 dnia, dwie pełnie w jednym miesiącu przypadają przeciętnie raz na 2,5 roku. Najbliższa zdarzy się właśnie 31 stycznia.

To nie koniec niezwykłości. "Niebieska superpełnia" zbiegnie się tego dnia z całkowitym zaćmieniem Księżyca. O całkowitym zaćmieniu mówimy, jeżeli Księżyc, krążąc wokół Ziemi, znajdzie się cały w cieniu naszej planety. Promienie słoneczne nie docierają wówczas bezpośrednio do jego powierzchni. Zobacz to na ilustracji:

Jak powstaje całkowite zaćmienie Księżyca? (TVN24)

Czerwony Srebrny Glob

Superpełnia na zdjęciach Reporterów 24 - 14-11-2016 W poniedziałek Księżyc znalazł się w wyjątkowej pełni. Słońce zaszło za horyzont, a na niebie pojawił się bohater dzisiejszego wieczoru - superksiężyc. Reporterzy 24 od niedzieli wysyłają mnóstwo zdjęć. czytaj dalej

Do wytłumaczenia pozostaje jeszcze jeden termin: "". Określa się tak sytuację, gdy po okresie całkowitego zaćmienia tarcza Księżyca zmienia kolor na czerwony. Dlaczego tak się dzieje?

- Podczas fazy całkowitego zaćmienia światło słoneczne nie dociera do Księżyca bezpośrednio. Nasz satelita jest oświetlony przez rozświetloną na czerwono ziemską atmosferę. Podobne zjawisko obserwujemy podczas zachodu i wschodu Słońca - wyjaśnia popularyzator astronomii Karol Wójcicki.

Czerwoną barwę zawdzięczamy załamywaniu się światła w atmosferze Ziemi. Stąd potoczna nazwa zjawiska - "krwawy Księżyc" (ang. "Blood Moon").

W trakcie zaćmienia Księżyc przybierze rudawy odcień (gloria-project.eu)

Czekaliśmy 152 lata

Misja na Księżyc, zaćmienia i spadające gwiazdy. Przed nami rok kosmicznych emocji - 31-12-2017 To będzie rok pełen emocjonujących wydarzeń na niebie. Będziemy mieli okazję oglądać częściowe zaćmienie Słońca i całkowite zaćmienie Księżyca. A to nie wszystkie atrakcje. Sprawdź, co czeka nas w 2018 roku. czytaj dalej

Niezwykłą kombinację NASA określiła jako "Super Blue Blood Moon" co można przetłumaczyć jako "superpełnia niebiesko-krwawego Księżyca". Każde z tych zjawisk osobno zdarza się dość rzadko. Ich równoczesne wystąpienie to zaś kwestia około 150 lat - konkretnie 152.

Według Kanonu Zaćmień (to pochodzący z XIX wieku spis zaćmień Słońca i Księżyca, opracowany przez austriackiego astronoma i matematyka Theodora von Oppolzera), ostatni raz ludzkość miała okazję obserwować całkowite zaćmienie niebieskiego Księżyca 31 marca 1866 roku.

Dla miłośników astronomii w naszym kraju mamy jednak złą wiadomość: zaćmienie z 31 stycznia, trwające godzinę i 16 minut, będą mogły najlepiej obserwować osoby przebywające wówczas we wschodniej Azji, Nowej Zelandii i Australii. W Polsce najwięcej będzie można zobaczyć tuż przed świtem.