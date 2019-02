Łazik marsjański Opportunity "nie żyje"

Bałwan okazał się naleśnikiem. NASA pokazała kolejne zdjęcia - 12-02-2019 Na początku stycznia NASA udostępniła zdjęcia pokazujące planetoidę Ultima Thule. Kształtem przypominała ona bałwana. Jak się jednak okazało, obiekt z bałwanem ma niewiele wspólnego, a naukowcom kojarzy się obecnie bardziej z naleśnikiem i orzechem włoskim. czytaj dalej

Naukowcy ogłosili w środę, że łazik Opportunity oficjalnie zakończył swoją prawie 15-letnią misję. Sześciokołowy pojazd zbudowano tak, aby działał jedynie przez trzy miesiące. Mimo to urządzenie było sprawne przez lata.

Opportunity "uśmierciła" burza piaskowa, do której doszło w czerwcu, osiem miesięcy temu. Pył pokrył zasilające maszynę panele słoneczne, co uniemożliwiło generowanie energii niezbędnej do działania.

Próby kontaktu

Inżynierowie mieli nadzieję, że łazik wróci do stanu pierwotnego po oczyszczeniu się marsjańskiego nieba. Jak mówią twórcy projektu, przez osiem miesięcy podjęli ponad tysiąc prób kontaktu z nim. Postanowiono, że ostatnia seria komend wraz z piosenką Billie Holiday's "I'll Be Seeing You" nastąpi we wtorek wieczorem. Nie nadeszła żadna odpowiedź.

Łazik wędrował po Marsie, łącznie pokonując 45 kilometrów.

- Ta misja miała trwać 90 dni, a my byliśmy tak podekscytowani, że dostaliśmy trzy miesiące na odkrycie kilometra planety. Ale dzięki 14,5 roku i 45 kilometrom więcej zrobiliśmy fenomenalne rzeczy. Znacznie poszerzyliśmy nasze zrozumienie Czerwonej Planety - powiedział John Callas, szef projektu.

Cień Łazika Opportunity (zdjęcie z marca 2014 roku)

Misja zakończona powodzeniem

Bliźniacze łaziki Opportunity i Spirit wylądowały na powierzchni Marsa w styczniu 2004 roku. Ich misja polegała na badaniu tego, czy na planecie kiedykolwiek istniały warunki niezbędne do podtrzymywania życia. Łaziki odkryły dowody na to, że ta hipoteza jest prawdziwa, a na pierwotnym Marsie istniała woda i żyły mikroorganizmy. Spirit działał przez sześć lat i przejechał prawie osiem kilometrów. Natomiast pokonany dystans i czas działania Opportunity uznano za rekordowe dla pojazdów kołowych poza Ziemią.