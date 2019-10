Ludzkość stąpa po cienkim lodzie. Zobacz, jak w ciągu 35 lat topniała Arktyka

Góra lodowa trzy razy większa od Warszawy oderwała się na Antarktydzie - 01-10-2019 Od trzeciego największego lodowca szelfowego Antarktydy oddzielił się ogromny fragment lodu. Naukowcy spodziewali się, że do tego dojdzie, ale sądzili, że nastąpi to w innym miejscu. czytaj dalej

Zasmucające nagranie

Co roku odnotowuje się moment, w którym zasięg lodu w Arktyce osiąga swoje minimum. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku stało się to 18 września - powierzchnia lodu wynosiła 4,15 miliona kilometrów kwadratowych, czyli praktycznie tyle samo co w latach 2007 i 2016. To tylko trochę więcej od rekordu z 2012 roku, kiedy pokrywa lodowa rozciągała się zaledwie na 3,39 miliona kilometrów kwadratowych.

NASA pokazała nagranie porównujące zasięg lodu między wrześniem 1984 a wrześniem 2019 roku, w momencie kiedy osiąga minimum. Wizualizacja ujawnia nie tylko to, jak zmniejszyła się powierzchnia lodu, ale też to, jak stał się on cieńszy, co sprawia że jego odbudowanie jest trudniejsze.

Poniższe wideo ukazuje topnienie Arktyki w ciągu 35 lat:

Wideo Topnienie lodu w Arktyce w przeciągu 35 lat

Na następnym wideo możemy zobaczyć Arktykę w latach 2017-2019. Prezentowana warstwa lodu jest już znacząco cieńsza.

Wideo Topniejąca Arktyka (01.10.2017 - 17.03.2019)

Globalnie cieplej

W swoim najnowszym raporcie panel ekspertów ONZ ds. Zmian Klimatu ostrzegał przed topnieniem lodu na całym świecie i zwrócił szczególną uwagę na Arktykę, która szybko traci swoją lodową powierzchnię. Zdaniem ekspertów, objętość arktycznego lodu morskiego zmniejsza się cyklicznie od 1979 roku. W rezultacie doprowadza to do reakcji łańcuchowej, przyspieszającej ocieplenie regionów znajdujących się w jej pobliżu.