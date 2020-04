Druga fala szarańczy w Afryce. "Młode osobniki zjadają wszystko" - 28-04-2020 We wschodniej Afryce pojawiła się druga w ciągu kilku miesięcy inwazja szarańczy pustynnej. Młodsze i bardziej agresywne osobniki wylęgły się i rozprzestrzeniły w regionie, który już dotknięty jest głodem. Teraz zasoby żywności mogą się jeszcze bardziej zmniejszyć, ponieważ szarańcza pożera uprawy. czytaj dalej

Senckenberg we Frankfurcie nad Menem.

Nowy gatunek żółwia matamata opisał międzynarodowy zespół badaczy na czele z Uwe Frtizem z Muzeum Historii Naturalnej

- Chociaż żółwie te są powszechnie znane dzięki swojemu specyficznemu wyglądowi, zaskakująco niewiele wiadomo na temat ich genetyki - powiedział naukowiec.

Żółwie matamata występują na rozległym obszarze Ameryki Południowej. Zespół naukowców zauważył, że ich wygląd różni się w zależności od konkretnego regionu. To skłoniło ekspertów do przeprowadzenia badań na temat tego, czy istnieje inny gatunek żółwia matamata, czy chodzi po prostu o podgatunek. Naukowcy zebrali 75 próbek materiału genetycznego zwierząt. Analizy pozwoliły im wyodrębnić dwa gatunki żółwia matamata.

Zamieszkują inne rzeki

Znany do tej pory gatunek Chelus fimbriata żyje w dorzeczu Amazonki i Mahury. Karapaks (pancerz) żółwi jest płaski i okrągły, a na tarczach grzbietowych znajdują się trzy rzędy dużych pojedynczych rogowych guzów. Mają dużą, trójkątną głowę i szyję pokrytą miękką skórą z długimi frędzelkowatymi wyrostkami skórnymi po bokach. Frędzle na głowie i szyi są silnie unerwione, co pozwala żółwiom na odbieranie nawet niewielkich zmian w otoczeniu i ułatwia wykrycie ofiary. Całe ciało mają ciemno ubarwione, a karapaks pokrywają glony dzięki czemu zlewa się z otoczeniem i przypomina stertę butwiejących liści.

Tak wygląda Chelus fimbriata (Wikipedia, domena publiczna)

Nowy gatunek został natomiast nazwany Chelus orinocensis, ponieważ zamieszkuje dorzecze Orinoko i Rio Negro. Jego skorupa jest owalna, ma ona jaśniejszy odcień niż skorupa Chelus fimbriata.

Jak wyjaśniono, drogi obu gatunków rozeszły się około 12,7 miliona lat temu, kiedy wspólne dorzecze Amazonki i Orinoko rozdzieliło się na dwa osobne.

Długość ciała żółwi matamata osiąga do 53 centymetrów. Występują one w bagnistych rozlewiskach rzek. Żywią się głównie małymi rybami, żabami czy owadami wodnymi.

Nowy gatunek żółwia matamata (Naturmuseum Senckenberg)

Mogą znaleźć się pod ochroną

Jak przyznają badacze, teraz czas na przemyślenie kwestii ochrony żółwi matamata.

- Do tej pory ten gatunek nie był uważany za zagrożony, bo jest powszechny - powiedział biolog Mario Vargas-Ramirez z Narodowego Uniwersytetu w Kolumbii. Jednak ze względu na to, że znane są dwa gatunki, może się to zmienić. Liczebność każdego z nich jest bowiem mniejsza.

- Co roku tysiące tych zwierząt pada ofiarą nielegalnego handlu. Musimy chronić te fascynujące zwierzęta, zanim będzie za późno - wskazał biolog.