Medycy z Wuhanu: biegunka może być objawem COVID-19

Grupa ekspertów medycznych z chińskiego Wuhanu zajmujących się COVID-19 (Wuhan Medical Treatment Expert Group for COVID-19) doszła do takich wniosków po przeanalizowaniu danych, które zebrano wśród 203 pacjentów z potwierdzonym w teście zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Byli to chorzy, którzy trafili do trzech szpitali w prowincji Hubei między 18 stycznia a 28 lutego 2020 roku. Naukowcy dysponowali ich pełnymi danymi klinicznymi, laboratoryjnymi oraz wynikami badań obrazowych. Średnia wieku badanych wynosiła około 55 lat.

Okazało się, że blisko połowa (48,5 procent) chorych na COVID-19 skarżyła się na objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak jadłowstręt (84 proc. badanych), biegunka (nieco ponad 29 proc.), wymioty (0,8 proc.) oraz ból brzucha (0,4 proc.). W siedmiu przypadkach odnotowano wyłącznie objawy ze strony układu pokarmowego, bez objawów oddechowych.

Sygnały ze strony układu pokarmowego

Ponadto pacjenci ci trafiali do szpitala po dłuższym czasie od wystąpienia pierwszych symptomów niż chorzy wyłącznie z objawami oddechowymi. Mieli też gorsze prognozy - prawdopodobieństwo wyleczenia i wypisu ze szpitala było w ich przypadku mniejsze niż u pacjentów bez objawów ze strony układu pokarmowego (odpowiednio 34,3 proc. oraz 60 proc.). Wyniki laboratoryjne nie wykazały natomiast poważnego uszkodzenia wątroby w tej grupie.

Wcześniejsze obserwacje wskazywały, że u pacjentów z COVID-19 wyniki testów wątrobowych mogą być nieprawidłowe. Jak wymieniają autorzy najnowszej pracy opublikowanej na łamach pisma "Clinical Gastroenterology and Hepatology"- klinicyści z Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku - podwyższony poziom enzymów wątrobowych, takich jak aminotransferaza alaninowa lub aminotransferaza asparaginianowa, obserwowano nawet u 37 proc. pacjentów z tą chorobą. Z analizy danych chińskich wynika też, że ok 10 proc. pacjentów ma podwyższony całkowity poziom bilirubiny.

Zdaniem ekspertów z Wuhanu lekarze powinni zdawać sobie sprawę, że objawy ze strony układu pokarmowego mogą występować często u chorych na COVID-19. Co więcej, powinny one być sygnałem do tego, by wcześniej zacząć podejrzewać infekcję u zagrożonych nią osób, bez oczekiwania na objawy oddechowe.



Naukowcy zaznaczają, że wyniki, które uzyskali, wymagają weryfikacji w kolejnych badaniach.

Potencjalna droga infekcji

Z kolei specjaliści z Icahn School of Medicine at Mount Sinai zwracają w swojej pracy uwagę, że SARS-CoV-2 był wykrywany w próbkach stolca pacjentów z COVID-19. Co oznacza, że choć można się nim zarazić głównie drogą oddechową, to układ pokarmowy może być kolejną potencjalną drogą infekcji. Dlatego lekarze wykonujący badania endoskopowe układu pokarmowego powinni również zadbać o osobistą ochronę.