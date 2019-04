Meteoryt spoza Układu Słonecznego uderzył w Ziemię?

Różowy Księżyc w obiektywach Reporterów 24 - 20-04-2019 W piątek na niebie mogliśmy podziwiać pełnię Różowego Księżyca. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia zjawiska. czytaj dalej

W 2017 roku naukowcy ogłosili, że odkryli pierwszy obiekt, który wtargnął z przestrzeni międzygwiezdnej do naszego Układu Słonecznego. Była to kometa, o wielkości boiska do piłki nożnej, nieoficjalnie nazywana 'Oumuamua. Obliczono, że kometa przeszła przez peryhelium (czyli miejsce największego zbliżenia ciała niebieskiego i gwiazdy, którą obiega) 9 września 2017 roku, a 14 października minęła Ziemię w odległości około 24,2 miliona kilometrów.

Teraz astronomowie twierdzą, że znaleźli dowody na to, że wcześniej inna, znacznie mniejsza, międzygalaktyczna skała dostała się do Układu Słonecznego. Co ciekawe, prawdopodobnie zderzyła się z Ziemią.

Niezwiązane grawitacyjnie ze Słońcem

Dwa polskie satelity wyleciały w kosmos - 18-04-2019 Z ośrodka NASA na wyspie Wallops w USA wyleciały w środę o godzinie 22.46 czasu polskiego dwa polskie satelity: zbudowany przez studentów KRAKsat i Światowid - pierwszy stworzony przez Polaków satelita komercyjny i obserwacyjny. czytaj dalej

Astrofizyk Avi Loab z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics oraz Amir Siraj, student astronomii na Uniwersytecie Harvarda podejrzewali, że jeśli tak duży obiekt jak 'Oumuamua może przelecieć z kosmosu do układu gwiezdnego, to mniejsze meteoroidy również potrafią bez problemu przebyć taką trasę. Jak piszą w artykule do czasopisma naukowego "Astrophysical Journal", niektóre mogą nawet zderzać się z Ziemią, "wystarczająco często, by być zauważalne".

Trajektoria i duża prędkość, z którą poruszała się 'Oumuamua, wskazywały, że nie była ona związana grawitacyjnie ze Słońcem. Dlatego Loeb i Siraj postanowili przeszukać dane dotyczące najszybszych zarejestrowanych przez amerykańskie czujniki meteorów z ostatnich 30 lat.

"Nie z tego świata"

"Takie szybkie, takie piękne". Jasny obiekt przeciął niebo - 17-04-2019 Nad Wschodnim Wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przeleciał jasny obiekt. Ponad 400 osób zgłosiło, że widziało kulę ognia z długim ogonem. czytaj dalej

Według ich badań meteor, który w styczniu 2014 roku rozpadł się nad północno-wschodnim wybrzeżem Papui Nowej Gwinei, podobnie jak 'Oumuamua może pochodzić z rejonów spoza Układu Słonecznego. Obiekt miał niecały metr wielkości i leciał w kierunku Ziemi z prędkością 60 kilometrów na sekundę.

- To wystarczająco szybko, by przypuszczać, że nie pochodzi z Układu Słonecznego - powiedział Siraj.

Sporny temat

Badania Loeba i Siraja wzbudziły w świecie astronomów niemałe kontrowersje.

- Wyniki są interesujące, ale opierają się na pomiarze pojedynczego zdarzenia - zauważył Eric Mamajek z jednego z centrów badawczych NASA - Jet Propulsion Laboratory.

- Czy to wydarzenie było statystycznym fuksem, czy rzeczywistym międzygwiezdnym meteorem? - pytał badacz.

Artykuł nie został jeszcze przeanalizowany przez krytyków, dlatego wniosków Loeba i Siraja nie można uznać za pewnik.