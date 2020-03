Mydło to broń. Oto jak działa na wirusy

Noworodek zakażony koronawirusem - 14-03-2020 Noworodek, który przyszedł na świat w Londynie, jest zakażony koronawirusem - informują brytyjskie media. Jego matka przed porodem została przyjęta do szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc. czytaj dalej

Jak działa mydło?

Niektóre wirusy, w tym koronawirus SARS-CoV-2, pokryte są tłustą otoczką (osłonką) lipidową. Osłonka zawiera charakterystyczne wypustki. Pomagają one dostawać się wirusowi do komórek innych organizmów. Tak dochodzi do zakażenia.

Mydło ma hybrydową strukturę i składa się z cząsteczek, które kształtem przypominają szpilki. Każda złożona jest z głowy hydrofilowej, która wiąże się z wodą. Drugi element cząsteczki to ogon hydrofobowy. Ten unika wody, ale wiąże się z olejem i tłuszczem.

W trakcie mycia rąk wszelkie mikroorganizmy i drobnoustroje znajdujące się na skórze otaczane są cząsteczkami mydła. W uproszczeniu - mydło niszczy komórki wirusa w momencie, gdy ogon cząsteczki wnika w otoczkę lipidową komórki wirusa i powoduje jej rozpad.

Cząsteczki mydła mieszają się ze sobą, w ten sposób powstają małe bąbelki zwane micelami, gdzie zatrzymywany jest brud i fragmenty zniszczonego wirusa. Są spłukiwane przez wodę, a wirus jest zniszczony. Widać to na poniższej grafice.

W jaki sposób mydło niszczy koronawirusa? (tvnmeteo.pl za Jonathan Corum and Ferris Jabr)

"Działają jak łomy"

- Cząsteczki mydła działają jak łomy i destabilizują cały system (komórki wirusa - red.) - powiedział profesor Pall Thordarson z wydziału chemii Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Australii (UNSW Sydney).

Mycie rąk mydłem jest jedną z kluczowych praktyk ochrony zdrowia publicznego, która może znacznie spowolnić tempo pandemii i ograniczyć liczbę infekcji, zapobiegając przeciążeniu szpitali. Praktyka ta działa jednak tylko wtedy, kiedy o poprawne i skuteczne mycie rąk dbają wszyscy.

Długość mycia rąk ma znaczenie

Ręce należy myć po każdym powrocie do domu z zakupów, po przemieszczaniu się z domu do pracy, po wyjściu z toalety. Eksperci ze Światowej Organizacji Zdrowia twierdzą, że prawidłowe i skuteczne mycie rąk powinno trwać tyle, ile trwa dwukrotne odśpiewanie piosenki "Happy Birthday". WHO zainicjowała także akcję pod hashtagiem #SafeHands.



O mycie rąk i zachowanie innych środków bezpieczeństwa apelują polskie gwiazdy.

Jak skutecznie myć ręce:

zwilż ręce ciepłą wodą, nałóż mydło w zagłębienie dłoni;

namydl obydwie wewnętrzne powierzchnie dłoni;

spleć palce i namydl;

namydl kciuk jednej dłoni drugą ręką i na przemian;

namydl wierzch jednej dłoni wnętrzem drugiej dłoni i na przemian;

namydl oba nadgarstki;

spłucz starannie dłonie, żeby usunąć mydło;

wysusz je starannie, wycierając w ręcznik.

Jak przestrzega Główny Inspektorat Sanitarny, myjąc ręce w miejscu publicznym, starajmy się nie dotykać umytymi rękoma klamek, drzwi oraz innych elementów wyposażenia. Lepiej ręce wycierać ręcznikiem papierowym, niż suszyć suszarką. Wychodząc, można posłużyć się ręcznikiem, który ograniczy kontakt z drobnoustrojami.

Jeśli nie mamy dostępu do wody z mydłem, możemy się zaopatrzyć w środki dezynfekujące na bazie alkoholu.

Jak skutecznie myć ręce (Główny Inspektorat Sanitarny)