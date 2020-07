"Nadzieja" w końcu wystartowała. Pierwsza arabska sonda leci na Marsa

Łazik Curiosity zrobił nam zdjęcie - 17-06-2020 Łazik Curiosity od lat eksploruje Marsa. Zatrzymuje się czasami, by obserwować niebo nad Czerwoną Planetą. Ostatnio po zachodzie słońca sfotografował dwa jasno świecące punkty. To Ziemia i Wenus. czytaj dalej

Rakieta nośna H2A z Sondą Nadziei wystartowała z japońskiego Centrum Lotów Kosmicznych Tanegashima w niedzielę o godzinie 23.58 czasu polskiego. To pierwsza międzyplanetarna misja w świecie arabskim, która początkowo miała rozpocząć się 14 lipca, ale dwukrotnie została przełożona ze względu na złe warunki pogodowe.

Sonda ma dotrzeć do Czerwonej Planety za siedem miesięcy, w lutym 2021 roku, tak aby uhonorować 50. rocznicę zjednoczenia pierwszych sześciu emiratów. Sonda będzie znajdować się na orbicie Marsa przez marsjański rok, czyli 678 dni. Jej celem jest zbudowanie pierwszego pełnego obrazu pokazującego specyfikę tamtejszej pogody, temperatury, zmian w atmosferze.

"To zaszczyt być częścią globalnych wysiłków na rzecz eksplorowania kosmosu" - napisali na Twitterze przedstawicie misji po starcie. "Sonda Nadzieja to kulminacja każdego pojedynczego kroku, jakie w historii wykonali ludzie, aby badać nieznane głębiny kosmosu - dodali.

Thank you, @JimBridenstine. It’s an honour to be part of the global efforts to explore deep space. The Hope Probe is the culmination of every single step that humans have taken throughout history to explore the unknown depths of space. — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020

"Nowy wymiar ludzkiej wiedzy"

Po raz pierwszy Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły plany misji w 2014 roku, kiedy założyły swoją agencję kosmiczną. Aby stworzyć statek, współpracowano z Laboratorium Fizyki Atmosfery i Kosmosu należącego do Uniwersytetu Kolorado w Boulder oraz Grupą Analiz Programu Eksploracji Marsa (MEPAG).

Jak napisał na Twitterze Muhammad ibn Raszid Al Maktum, premier i wiceprezydent ZEA, "dane zebrane przez sondę nadadzą nowy wymiar ludzkiej wiedzy".

Satah Amiri, przewodnicząca Rady Naukowców Zjednoczonych Emiratów Arabskich i zastępcą kierownika projektu misji, poinformowała, że kosztowała 200 milionów dolarów.

Sonda Nadziei wystartowała z japońskiego Centrum Lotów Kosmicznych Tanegashima (PAP/EPA/MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES HANDOUT)

"Okno" na Marsa

To pierwsza z trzech międzynarodowych misji na Marsa zaplanowanych na lato tego roku. Swoje misje wyślą także Stany Zjednoczone i Chiny. Misje Mars 2020 (realizowana przez NASA) oraz chińska Tianwen-1 mają wystartować pomiędzy końcem lipca a początkiem sierpnia. Dokładna data ma zależeć od tego, czy sprzyjać będzie pogoda.

Trzy kraje zdecydowały się na misję teraz ze względu na występowanie tak zwanego dwuletniego okna, kiedy Ziemia i Mars znajdują się w bliskiej odległości. Dzięki temu podróż statku kosmicznego na Czerwoną Planetę trwa krócej niż zwykle.

Celem agencji kosmicznej ZEA jest też stworzenie kolonii na Marsie do 2117 roku. Planuje też stworzyć "miasteczko naukowe" na pustyni na obrzeżach Dubaju, by symulować warunki marsjańskie i opracować technologię niezbędną do kolonizacji planety.