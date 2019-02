NASA zgubiła dwie sondy kosmiczne

Pierścienie Saturna mogą być od niego dużo młodsze - 18-01-2019 Pierścienie Saturna wcale nie muszą być tak stare jak sama planeta. Najnowsze dane NASA pokazują, że mogły powstać w ciągu ostatnich 100-10 milionów lat. czytaj dalej

Mowa o sondach Mars Cube One, nazwanych na cześć dwóch postaci z amerykańskiego filmu animowanego z 2008 roku "WALL-E" - WALL-E i EVE. Obie sondy, wielkości walizki, wysyłały na Ziemię dane zebrane podczas lądowania na Marsie sondy InSight w listopadzie 2018 roku

Według obliczeń WALL-E znajduje się obecnie w odległości 1,6 miliona kilometrów od Marsa, a EVE jest jeszcze dalej - 3,2 miliona kilometrów. Z pierwszą z sond naukowcy ostatni raz połączyli się 29 grudnia, a z drugą - 4 stycznia.

Załoga misji ma kilka teorii na temat tego, co mogło być powodem utraty kontaktu z sondami. Niewykluczone, że czujniki światła, z pomocą których WALL-E i EVE ładują swoje baterie, nie działają prawidłowo na skutek oddalania się sond od Słońca. Żadna z sond nie zbliży się do naszej dziennej gwiazdy aż do lata, ale kiedy to się stanie, załoga misji spróbuje skontaktować się z nimi.

Sonda WALL-E zbliżająca się Marsa (NASA/JPL-Caltech)

Przesuwanie granic

Nawet jeśli kontakt z obiektami zostanie utracony bezpowrotnie, inżynierowie i tak uznają Mars Cube One za spory sukces.

- Ta misja od samego początku polegała na tym, aby przesuwać granice możliwości miniaturyzacji technologii i patrzeć, jak daleko w przestrzeń kosmiczną może ona nas zabrać - powiedział Andy Klesh, główny inżynier misji.