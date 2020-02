Naukowcy ostrzegają: do 2100 roku rafy koralowe mogą zniknąć z Ziemi

Topnienie lodowców "oznacza dla nas wielkie kłopoty" - 15-02-2020 Lodowce zachodnich regionów Antarktyki topnieją w zastraszającym tempie. W okolicach chilijskiej bazy antarktycznej od grudnia nie widziano opadów śniegu, a słupki rtęci na termometrach na wyspie Seymour wskazały ostatnio ponad 20 stopni Celsjusza. Materiał magazynu "Polska i Świat". czytaj dalej

- Wygląda to dość ponuro do 2100 roku - powiedziała Renee Setter, biogeograf z Uniwersytetu Hawajskiego Manoa. Podkreśliła, że właśnie ocieplenie klimatu ma najgorszy wpływ na rafę koralową. - Walka z zanieczyszczeniami jest wspaniała. Musimy kontynuować te wysiłki. Ale w ostatecznym rozrachunku to walka ze zmianami klimatu jest tym, co naprawdę musimy robić, aby ocalić koralowce - dodała.

Blaknięcie koralowców

Rafy koralowe na całym świecie stoją w obliczu niepewnej przyszłości, ponieważ temperatura w oceanach wciąż rośnie. Stres środowiskowy, czyli przede wszystkim reakcja na zbyt ciepłą wodę, powoduje utratę symbiotycznych glonów przez koralowce i inne organizmy budujące i tworzące rafę koralową. Taki proces zwany jest blaknięciem raf koralowych, w trakcie którego znika zabarwienie koralowca.

Długotrwały stres termiczny powoduje nawet 100-procentową śmiertelność kolonii. Osłabione koralowce są bardziej podatne na choroby (na przykład zakażenia bakteryjne, zachorowalność na nowotwory), są zagrożone skolonizowaniem przez inne gatunki, np. algi, wolniej rosną i się rozmnażają.

Wyblakły koralowiec u wybrzeży wyspy Reunion położonej na Oceanie Indyjskim (Elapied/fr.wikipedia CC-BY-SA-2.0)

Niewiele siedlisk dla koralowców

W najnowszych badaniach Renee Setter i jej współpracownicy nakreślili obszary oceanu, które będą odpowiednim miejscem dla działań mających na celu odnowę koralowców w nadchodzących dziesięcioleciach. Badacze symulowali warunki środowiska oceanicznego, takie jak temperatura powierzchni morza, energia fal, zakwaszenie wód, zanieczyszczenie i przełowienie w obszarach, w których obecnie żyją koralowce. Naukowcy wzięli przy tym pod uwagę gęstość populacji ludzi i wykorzystanie lądu, aby oszacować ilość odpadów uwalnianych do otaczających wód.

Naukowcy stwierdzili, że do 2045 roku większa część oceanów, w których obecnie istnieją rafy koralowe, nie będzie dla nich odpowiednim siedliskiem, a sytuacja pogorszyły się wraz z rozszerzeniem symulacji do 2100 roku.

- Szczerze mówiąc, większość miejsc jest niedostępna - tłumaczyła Setter. Te nieliczne miejsca, które są "opłacalne" do 2100 roku, obejmowały tylko małe części Półwyspu Kalifornijskiego i Morza Czerwonego, które nie są idealnymi miejscami dla raf koralowych ze względu na bliskość rzek.

Wzrost średniej temperatury mórz i oceanów, zakwaszenie oceanów są, jak twierdzą naukowcy, w większości przypadków przyczyną zmniejszania się siedlisk koralowych. - Przewidywany wzrost zanieczyszczenia środowiska przez człowieka w niewielkim stopniu przyczynia się do eliminacji siedlisk rafowych, ponieważ ludzie spowodowali już tak rozległe szkody na rafach koralowych, że nie pozostało wiele miejsc, na które można oddziaływać - powiedział Setter.