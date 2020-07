Naukowcy ożywili mikroorganizmy sprzed ponad 100 milionów lat

Kolejki do aquaparków, poszukiwania cienia. Upał opanował Czechy - 29-07-2020 Pełne aquaparki, oblężone jeziora i tłumy szukających ochłody ludzi na ulicach. We wtorek w wielu regionach Czech było wyjątkowo upalnie. czytaj dalej

Badania były prowadzone przez japońską uczelnię Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, a wyniki zostały opublikowane we wtorek w czasopiśmie "Nature Communications".

- Kiedy je znalazłem i zbadałem, początkowo byłem sceptyczny co do tego, czy wyniki, jakie otrzymałem, są efektem jakiegoś błędu, czy też niepowodzenia w eksperymencie - powiedział w rozmowie z francuską agencją prasową AFP Yuki Morono, główny autor badań. - Teraz wiemy, że nie ma granicy wieku dla organizmów w biosferze dna morskiego - dodał.

Życie pod dnem oceanu

Współautor badań oceanograf Steven D'Hondt z University of Rhode Island powiedział, że znalezione mikroorganizmy pochodzą prawdopodobnie z najstarszych próbek pobranych z osadów dna morskiego.

- W osadach, które wydobyliśmy z dna oceanu, były wciąż żywe mikroorganizmy. Mogliśmy je pobudzić do wzrostu i rozmnażania się - tłumaczył. Aż 99 procent mikroorganizmów pochodzących z epoki dinozaurów, które znaleziono w osadach, przeżyło pomimo braku składników odżywczych.

Mikroorganizmy obejmują 10 głównych i mniejszych grupy bakterii, które mogą być najstarszymi znanymi organizmami na naszej planecie. Znaleziono je w próbkach gliny wywierconych przez statek badawczy JOIDES Resolution na głębokości 74,5 metrów pod dnem morza i 5,7 kilometrów pod wodą.

Badania przeprowadzone na próbkach pobranych z dna Pacyfiku (Yuki Morono, Motoo Ito, Tatsuhiko Hoshino, Takeshi Terada, Tomoyuki Hori, Minoru Ikehara, Steven D’Hondt, Fumio Inagaki)

Reakcje mikroorganizmów na dodawanie substratów węglowych i azotowych (Yuki Morono, Motoo Ito, Tatsuhiko Hoshino, Takeshi Terada, Tomoyuki Hori, Minoru Ikehara, Steven D’Hondt, Fumio Inagaki)

Znalezione mikroorganizmy są tlenowcami, co oznacza, że wymagały tlenu do życia. Był on obecny w próbkach osadu. Zdaniem naukowców to pokazuje, że jeśli osad gromadzi się stopniowo na dnie morskim, w tempie nie większym niż metr lub dwa na milion lat, tlen może pozostać obecny, aby umożliwić takim organizmom przetrwanie przez niesamowicie długi czas.

Poprzednie badania wykazały, że bakterie mogą przetrwać w trudnych warunkach, nawet niemal beztlenowych.

- Nowe odkrycie pokazuje, że niektóre z najprostszych struktur życia na Ziemi w rzeczywistości nie mają pojęcia o tym, czym jest długość życia - powiedział Morono.