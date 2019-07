Pożary lasów i burze. Pogodowe ostrzeżenia w Europie - 16-07-2019 W hiszpańskim regionie turystycznym Costa del Sol wybuchł pożar lasu, ewakuowano 84 osoby. W południowej Francji ogień zagrażał wypoczywającym na kempingu. W wielu europejskich krajach obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne. Sprawdź, gdzie pogoda może być niebezpieczna. czytaj dalej

Prowadzone od 1880 roku badania dotyczące klimatu jasno wykazały, że ubiegły miesiąc uplasował się jako najcieplejszy czerwiec w historii pomiarów Również w Polsce było wyjątkowo upalnie, 26 czerwca padł rekord temperatury dla tego miesiąca . Jak się okazuje, to nie jest koniec przerażających statystyk. Według najnowszych danych NASA, pierwsza połowa 2019 roku to jedno z najcieplejszych półroczy w historii. Goręcej było tylko w 2016 roku.

- W tym momencie nieunikniony wzrost globalnej temperatury jest całkowicie przewidywalny - powiedziała Sarah Green, chemik środowiskowa z Uniwersytetu Technologicznego w Michigan. Jak zauważyła, najnowsze dane NASA to kolejny dowód na to, że modele klimatyczne dokładnie przewidziały ciągłe ocieplanie się Ziemi spowodowane emisją gazów cieplarnianych do atmosfery.

- Jak pokazaliśmy w ostatnich pracach, rekordy ciepła z ostatnich lat po prostu nie mogą być wyjaśnione bez uwzględnienia wpływu, jaki wywieramy na planetę poprzez spalanie paliw kopalnych i wynikający z tego wzrost stężenia gazów - tłumaczył klimatolog Michael Mann, dyrektor Centrum Nauki Systemu Ziemskiego (ESSC) na Uniwersytecie Stanowym Pensylwanii.

Odchylenie od średniej temperatury w czerwcu 2019 roku w porównaniu do okresu 1880-2019

Szkodliwy dwutlenek węgla

Badania pokazują, że od co najmniej 800 tysięcy lat poziom stężenia dwutlenku węgla utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Jednak zarówno w historycznym, jak i geologicznym zapisie nie widać tak szybkiego tempa wzrostu, jak przez ostatnie lata.

Pożary, powodzie, topnienie lodowców...

- Najnowsze dane są tylko kolejnym przypomnieniem, jak wielki wpływ na kondycję klimatyczną ma człowiek - powiedział Mann. Dodał, że oddziaływania widać między innymi zarówno w częstotliwości pojawiania się ekstremalnych zjawisk pogodowych, jak i w rosnącej temperaturze.

Naukowcy podają też kilka innych przykładów szkodliwego wpływu. Zauważają, że przez ostanie 30 lat w Stanach Zjednoczonych pożary zaczęły trawić dwa razy więcej terenu, szczególnie roślinnych i zalesionych. Wspomniano tu o ostatnich pożarach nękających Alaskę oraz o zeszłorocznych pożarach w Kalifornii, które łącznie pochłonęły ponad 101 tysiąca hektarów terenu.

Badacze wskazali także przykład Grenlandii, drugiego największego lądolodu na świecie, który zaczyna topnieć w zastraszającym tempie. Jak oszacowali naukowcy, w jeden dzień - 13 czerwca 2018 roku - ubyły tam blisko 2 miliardy ton lodu.

Kolejną konsekwencją są coraz częściej występujące powodzie, często o ogromnym zasięgu, spowodowane silnymi opadami. To również jest skutek wzrostu temperatury, ponieważ podwyższenie jej o jeden stopień Celsjusza skutkuje zwiększoną o około 7 procent emisją pary wodnej do powietrza. Jedna z ostatnich ogromnych i zaskakujących powodzi nawiedziła Syberię

Jednak generalnie w atmosferze obserwuje się i wzrosty, i spadki temperatury.

- Z roku na rok wahania globalnej temperatury mogą być spowodowane zjawiskami takimi, jak El Niño. Mimo to w dłuższej perspektywie globalna temperatura ciągle rośnie - powiedział Makiko Sato, naukowiec z Goddard Institute for Space Studies.

Pesymistyczne prognozy

Jak zauważyła NASA, ten rok będzie jednym z najgorętszych, ponieważ tegoroczna temperatura z okresu styczeń-czerwiec była wyższa o 1,4 stopnia Celsjusza od średniego wzorca temperatury z końca XIX wieku. Ponadto - jak podają statystyki - w ciągu ostatnich 19 lat, 18 z nich zostało uznane za rekordowe pod względem wysokości temperatury. Pięć plasujących się najwyższej w tym rankingu to pięć ostatnich lat.

- Dopóki władze poszczególnych krajów nie podejmą decyzji, które będą zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, temperatura wciąż będzie rosła - stwierdziła Sarah Green.