Nowe selfie łazika

Selfie zostało wykonane 11 października w miejscu o nazwie Glen Etive. Zespół odpowiedzialny za misję, chciał dotrzeć do tej lokalizacji jeszcze przed wysłaniem łazika na czerwoną planetę. Eksperyment w tamtym miejscu ma pomóc w uzyskaniu większej ilości informacji na temat miejsc, w których na czerwonej planecie znajdowała się glina. W jej formowaniu miała brać udział woda pochodząca z dawnych jezior.

Zdjęcie to w rzeczywistości 57 połączonych klatek wykonanych za pomocą aparatu umieszczonego na końcu ramienia maszyny. W oddali znajdują się inne lokalizacje, które badał robot, takie jak grzbiet Vera Rubin Ridge i fragment Krateru Gale. Curiosity dotarł również na górę Sharp wysoką na 5 kilometrów.

Na czym polega eksperyment

Na zdjęciu po lewej stronie od robota widać skałę i dwie wywiercone przez niego dziury. Poprzez wwiercanie się do skał, analizuje ich skład chemiczny. Zbiera proszek, pochłania go, a następnie umieszcza w specjalnym laboratorium. Znajdują się tam 74 pojedyncze pojemniki do testowania próbek proszku. Większość z pojemników podgrzewa wydobyty materiał, a następnie wydobywające się z niego gazy są badane przez laboratorium. Dziewięć ze wszystkich pojemników wypełnionych jest rozpuszczalnikami. Te pojemniki przeznaczone są do eksperymentów tak zwanej "mokrej chemii". Umożliwia ona wykrywanie cząsteczek węglopochodnych, które spełniają ważną rolę w kształtowaniu warunków do życia.

Ponieważ liczba kubków do chemii na mokro jest ograniczona, zespół naukowy oszczędza je na właściwe warunki. Eksperyment w Glen Etive to drugi eksperyment Curiosity wykorzystujący "mokrą chemię" od czasu jego lądowania na Marsie w sierpniu 2012 roku.

W ten sposób można uzyskać wiedzę na temat składu chemicznego czerwonej planety sprzed miliardów lat, kiedy warunki na niej były bardziej sprzyjające występowaniu tam mikroorganizmów.

Wyniki w przyszłym roku

- Bardzo chcieliśmy znaleźć obszar, który posiadałby wystarczająco dobre warunki do wykonywania mokrej chemii - powiedział Paul Mahaffy, główny badacz Centrum Lotów Kosmicznych imienia Roberta H. Goddarda należącego do NASA.

Naukowcy powinni znać wyniki eksperymentu w przyszłym roku. - Dane zebrane przez laboratorium są niezwykle złożone i wymagają czasu na ich zbadanie. Wszyscy chętnie poznamy wyniki badań - dodał Mahaffy.

Łazik Curiosty podczas wykonywania eksperymentu na Marsie

Nie jest to pierwsze selfie zrobione przez łazika. Poprzednie wykonał 19 stycznia 2016 roku podczas 1228. dnia swojego pobytu na Marsie. Pierwsze takie zdjęcie zrobiono z okazji świętowania pierwszego roku marsjańskiego (687 dni) na planecie w 2014 roku. NASA bada czerwoną planetę od 1965 roku.