Nowe zdjęcie powierzchni Marsa. Do powstania krateru wystarczyła niewielka skała

Astronomiczne lato coraz bliżej. Będzie pełne atrakcji na niebie - 17-06-2019 W piątek 21 czerwca o godzinie 17.54 zacznie się astronomiczne lato. Ta pora roku będzie obfitować w astronomiczne atrakcje. W Polsce zobaczymy częściowe zaćmienie księżyca, a mieszkańcy między innymi Chile obejrzą również całkowite zaćmienie słońca. czytaj dalej

Mała skała, duży krater

Krater doskonale widać na zdjęciu wykonanym 17 kwietnia przez amerykańską sondę kosmiczną Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) wystrzeloną przez NASA w sierpniu 2005 roku. Sonda od ponad 13 lat dostarcza zdjęcia Czerwonej Planety.

Sonda MRO wykonuje zdjęcia dzięki kamerze wysokiej rozdzielczości HiRISE (High Resolution Imaging Science Experiment). Powstanie krateru szacowane jest na okres między wrześniem 2016 roku a lutym 2019 roku.

Skała, która uderzyła w Marsa, miała około 1,5 metra szerokości - poinformowała Veronica Bray, specjalistka w dziedzinie HiRISE z Uniwersytetu w Arizonie. Dodała, że tak mały głaz rozpadłby się na kawałki, gdyby przeszedł przez znacznie grubszą, ziemską atmosferę.

Zaznaczyła, że ​​Mars to dynamiczne miejsce, pełne ruchomych wydm i "wirujących diabłów". - To wspaniały krater. Cieszę się, że mam go w kolorze - dodała.

Nowy krater na Marsie, który powstał między wrześniem 2016 roku a lutym 2019 r. (NASA/University of Arizona)