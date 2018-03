Nowy gatunek "niedźwiedzia wodnego" odnaleziony na parkingu

Wyjątkowy niesporczak został odnaleziony na jednym z japońskich parkingów. Reprezentuje on nowy gatunek tych malutkich zwierząt, które mogą przeżyć w niezwykle ekstremalnych warunkach.

Niesporczaki, nazywane również niedźwiedziami wodnymi (ze względu na to, że poruszają się jak niedźwiedzie i preferują wilgotne środowiska), są bardzo małymi bezkręgowcami. Ich drobne, walcowate ciałka mają długość od 0,01 do 1,2 mm. W ich budowie można wyróżnić słabo wyodrębnioną głowę oraz króciutkie odnóża zakończone pazurkami.

Te niepozorne stworzenia potrafią przeżyć w niezwykle ekstremalnych warunkach. Niesporczakom niestraszny jest ani 200-stopniowy mróz, ani gorąco dochodzące do 149 stopni Celsjusza. Badania z 2008 roku wykazały nawet, że niesporczaki są w stanie przeżyć na niskiej orbicie okołoziemskiej (rozciąga się ona na wysokości 200-2000 kilometrów nad Błękitną Planetą), gdzie potrafią poradzić sobie z próżnią i promieniowaniem kosmicznym.

Odkrycie prosto z parkingu

Istnieje ponad tysiąc gatunków niesporczaków, a ten nowo odkryty, nazwany Macrobiotus shonaicus, jest 168. gatunkiem odnalezionym w Japonii.

Nowego odkrycia dokonał Kazuharu Arakawa, badacz zajmujący się biologią molekularną niesporczaków na japońskim Uniwersytecie Keio. Macrobiotus shonaicus zauważył w niewielkiej próbce mchu, którą pobrał z parkingu w swoim rodzinnym mieście Tsuruoka u wybrzeża Morza Japońskiego.

- Większość gatunków niesporczaków została odnaleziona w otoczeniu mchów i porostów, stąd każdy fragment mchu wydaje się interesujący dla osób badających te zwierzęta - powiedział Arakawa portalowi livescience.com. Badacz dodał, że dużym zaskoczeniem dla niego było znalezienie nowego "niedźwiedzia wodnego" nieopodal miejsca, w którym mieszka.

Do ustalenia wagi odkrycia przyczynił się polski ekspert od niesporczaków - Łukasz Michalczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pomógł on przy badaniach, które pozwoliły ustalić, czy to mikroskopijne zwierzę reprezentuje nowy gatunek.

Bardzo wyjątkowy "niedźwiedź wodny"

Jak przyznał Arakawa, nowy gatunek potrafi rozmnażać się w warunkach laboratoryjnych, co jest niezwykle rzadkie u niesporczaków.

- Jest to idealny model do badania mechanizmów rozrodu płciowego i zachowań niesporczaków - powiedział Arakawa. - Już składamy kolejny raport, w którym opisane zostały ich zachowania godowe - poinformował badacz.

Ponadto niesporczak, który stał się przedmiotem badań, może żywić się glonami. To zaskakujące, ponieważ inne gatunki z rodzaju Macrobiotus są zwierzętami mięsożernymi - jedzą jeszcze mniejsze zwierzęta zwane wrotkami.

Jak podkreślają naukowcy, najciekawsze u nowo odkrytego gatunku są jego jaja. Ich powierzchnia pokryta jest maleńkimi, kielichowatymi wypukłościami, a każda z nich zwieńczona jest pierścieniem z delikatnych nitek przypominających makaron spaghetti.

Informację na temat odkrycia badacze opublikowali w serwisie plos.org.