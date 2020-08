Odtworzyli ciała zmumifikowanych zwierząt. Pomógł zbieg okoliczności

Poszedł na spacer po Wielkim Kanionie. Znalazł ślady liczące ponad 300 milionów lat - 24-08-2020 Geolog z Norwegii, nauczający w Stanach Zjednoczonych podczas wycieczki ze studentami, znalazł odciski łap prehistorycznych zwierząt. Naukowcy szacują, że liczą 313 milionów lat. Są najstarsze z dotąd poznanych w tym parku. czytaj dalej

Naukowcy poddali badaniom zmumifikowanego kota, ptaka i węża ze zbiorów muzeum egipskiego na Uniwersytecie Swansea w Walii w Wielkiej Brytanii. Zwierzęta miały co najmniej dwa tysiące lat. Według starożytnych tekstów, były ofiarami dla dusz zmarłych.

Użyto mikrotomografii rentgenowskiej, czyli metody, która pozwala odwzorować strukturę wewnątrz badanego obiektu o rozdzielczości 100 razy większej niż w przypadku tomografii komputerowej używanej w medycynie.

Skaner wykonuje tysiące pojedynczych zdjęć rentgenowskich pod różnymi kątami, podczas gdy obiekt wykonuje obrót o 360 stopni. Następnie łączy się je, aby utworzyć obraz 3D.

Szczęśliwy przypadek

- Projekt rozpoczął się wyłącznie dlatego, że wydział inżynieryjny znajdował się naprzeciwko muzeum. Przy kawie wspomniałem, że nasz skaner rentgenowski może pokazać, co kryje się w zwierzęcych mumiach - powiedział profesor Richard Jonhston z Uniwersytetu Swansea.

Jonhston wyjaśnił, że do tej pory technologii tej używano do skanowania części silników odrzutowych, materiałów kompozytowych lub owadów. - Ale to, co odkryliśmy, gdy zaczęliśmy przyglądać się zmumifikowanym zwierzętom, było niezwykłe - mówił.

Wideo Odtworzone cyfrowo zmumifikowane wcześniej kot, wąż i pustułka

"Wartość współpracy badaczy z różnych dziedzin"

Zdaniem zespołu badawczego niewyrośnięte zęby u kota sugerują, że miał mniej niż pięć miesięcy, a rozdzielenie kręgów wskazuje, że prawdopodobnie został uduszony.

Ptak najbardziej przypomina pustułkę, a analiza złamań kości węża - egipskiej kobry - wykazała, że został zabity poprzez uderzenie o ziemię lub ścianę.

Odkrycia są zgodne z tym, co muzeum już wcześniej twierdziło na temat rytualnej mumifikacji zwierząt w starożytnym Egipcie. Jak zauważyła Caloryn Graves-Brown z muzeum, współpraca między inżynierami, archeologami, biologami i egiptologami pokazała "wartość współpracy badaczy z różnych dziedzin".