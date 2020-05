Ogromny odłamek chińskiej rakiety spadł w niekontrolowany sposób na Ziemię

Tak wyraźnie Jowisza jeszcze nie widzieliśmy - 12-05-2020 Naukowcy z Obserwatorium Gemini na Hawajach pokazali niezwykłe zdjęcie Jowisza. Powstało z wielu ujęć i przedstawia piątą planetę od Słońca w zupełnie innym wydaniu. czytaj dalej

5 maja na orbitę ziemską wystrzelono chińską rakietę Długi Marsz 5B (Chang Zheng 5). Po prawie tygodniu orbitowania wokół Ziemi jej rdzeń powrócił do naszej atmosfery.

Amerykańska 18. eskadra kontroli przestrzeni kosmicznej, zajmujący się kontrolą kosmiczną, poinformował na Twitterze, że pozostałość rakiety Długi Marsz 5B powróciła do atmosfery ziemskiej 11 maja o godzinie 08.33 czasu pacyficznego (w Polsce była wtedy godz. 17.33) nad Oceanem Atlantyckim.

Największy od prawie 30 lat

Według astrofizyka z Uniwersytetu Harvarda Jonathana McDowella, który zajmuje się śledzeniem takich obiektów na orbicie, w tym czasie pozostałość rakiety była tuż przy zachodnim wybrzeżu Afryki, niedaleko Nawakszutu - stolicy Mauretanii. McDowell poinformował o tym na Twitterze. Dodał, że niekontrolowana ścieżka ponownego wejścia rakiety w atmosferę była w dużej mierze zdeterminowana przez ostatnie dni pogody kosmicznej.

Zdaniem McDowella, pozostałość rakiety była najcięższym orbitującym obiektem, który spadł w niekontrolowany sposób na Ziemię od prawie 30 lat. Ważyła 17,8 tony.

The CZ-5B-Y1 core stage is in a 155 x 366 km orbit, and is expected to reenter around May 11. At 17.8 tonnes, it is the most massive object to make an uncontrolled reentry since the 39-tonne Salyut-7 in 1991, unless you count OV-102 Columbia in 2003. — Jonathan McDowell (@planet4589) May 7, 2020