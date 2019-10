Orionidy przetną niebo. Październikowa noc "spadających gwiazd"

Gęsta mgła. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 21-10-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silną mgłą. Alarmy dotyczą dwóch województw. Obowiązuje również prognoza pogodowych zagrożeń na najbliższe dni. czytaj dalej

Co prawda tak zwane noce spadających gwiazd kojarzone są z okresem letnim, jednak również jesienią na niebie można dostrzec roje meteorów. Mowa przede wszystkim o Orionidach, które aktywne są od 2 października do 7 listopada. Ich maksimum przypada na 21 października. Dlatego też najbliższa noc będzie dobrą okazją do ich obserwacji.

Należy pamiętać, że termin "spadające gwiazdy" jest jedynie potocznym określeniem. W rzeczywistości Orionidy są to meteory związane z kometą Halleya.

Orionidy - jak oglądać?

Najlepsze warunki do oglądania Orionidów są w miejscach, w których nie ma dużego zanieczyszczenia światłem. Co to znaczy? Lepsze od centrum miasta będą jego obrzeża, tereny niezamieszkane, z dala od zabudowań. To właśnie tam najłatwiej będzie dojrzeć te "spadające gwiazdy". Szczęśliwcy mają szansę zobaczyć ich nawet około 20 w ciągu godziny.

Idealny moment? Druga połowa nocy. Gdzie patrzeć? Najlepiej na południowy wschód, ponieważ to właśnie tam zlokalizowany jest radiant, czyli miejsce, z którego rozbiegają się meteory. Znajduje się on na pograniczu konstelacji Oriona i Bliźniąt.

Jeżeli uda Ci się zrobić zdjęcia lub nagrać film, wyślij je na Kontakt 24.

Gwiazdozbiór Oriona (PAP/Adam Ziemienowicz)

Przygotuj się odpowiednio

Pamiętajmy, że wybierając się na obserwację, należy ubrać się ciepło. Dobrze też zabrać koce do okrycia. W nocy termometry pokażą minimalnie od 7 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Wybrzeżu. Poza miastem, na otwartych terenach, gdzie warunki do obserwacji będą lepsze, lokalnie temperatura może spaść do 5 st. C.

Jak poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, najlepsze warunki do obserwacji będą na Podkarpaciu, w Małopolsce, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie, Górnym Śląsku i w południowo-wschodniej części Mazowsza. Na pozostałym obszarze niebo będzie zachmurzone, miejscami mogą pojawiać się też mgły.

Nie dziwmy się, że na początku nie będziemy widzieć żadnych "spadających gwiazd". Aby wzrok przyzwyczaił się do podziwiania nocnego nieba, musi minąć co najmniej 15 minut.

Prognozowane zachmurzenie w Polsce (Ventusky.com)

