Miniksiężyc krąży wokół Ziemi. Odkryli go Polak i Amerykanin - 27-02-2020 Krąży wokół naszej planety już około trzech lat, ale dopiero niedawno udało się go uchwycić. Polsko-amerykański duet naukowców z Uniwersytetu Arizony odkrył obiekt, który został "wciągnięty" na orbitę przez ziemską grawitację. Badacze określają asteroidę 2020 CD3 jako tymczasowy miniksiężyc. czytaj dalej

Trzech naukowców z Harvardu, PLEX Corporation i Bruker Scientific odkryło w meteorycie nazwanym Acfer 086, odnalezionym w Algierii w 1990 roku, hemolitynę. Wyniki opublikowali na stornie internetowej arXiv - elektronicznym archiwum artykułów naukowych.

Hemolityna to białko o relatywnie prostej budowie, które składa się głównie z aminokwasu - glicyny okrytej atomami żelaza, litu i tlenu. I choć wszystkie te cząsteczki są dobrze znane naukowcom, to taka konfiguracja została stwierdzona na Ziemi pierwszy raz. Zdaniem naukowców, ich obecność niekoniecznie świadczy o początku życia w kosmosie, ale mogła odegrać pewną rolę w rozpoczęciu jego tworzenia.

Białko z kosmosu

Grupy atomów na szczycie hemolityny formują rodzaj tlenku żelaza, który znany jest z absorbowania fotonów światła i rozdzielania wody na wodór i tlen.

- To dobry kandydat na cząsteczkę rozszczepiającą wodę - powiedziała Julie McGeoch z PLEX Corporation, współautorka publikacji dotyczącej odkrytego białka. Dodała, że może ona "stanowić pierwsze źródło energii do zajścia reakcji biochemicznych na powierzchni planet takich jak Ziemia. - To może mieć zastosowanie do planet w całym wszechświecie - zaznaczyła.

Chociaż naukowcy nie mają potwierdzenia, w jaki sposób hemolityna utworzyła się w kosmosie, to przypuszczają, że pojedyncze cząsteczki glicyny uformowały się na powierzchni pyłu kosmicznego. Następnie ciepłe obłoki molekularne mogły stworzyć odpowiednie warunki do łączenia się tych jednostek w łańcuchy polimerowe i w końcu białka. Według badaczy hemolityna mogła powstać w dysku protosłonecznym około 4,6 miliarda lat temu.