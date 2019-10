Pierwszy w historii kobiecy spacer kosmiczny

Zobacz, jak czarna dziura połyka gwiazdę. Zjawisko uchwycono po raz pierwszy - 28-09-2019 Czarne dziury to zjawiska, które wciąż stanowią zagadkę dla naukowców. W tym roku po raz pierwszy udało się uchwycić proces pochłaniania gwiazd przez czarną dziurę. czytaj dalej

W piątek o godzinie 13.50 polskiego czasu na pierwszy kobiecy spacer wyszły dwie astronautki Jessica Meir i Christina Koch. Dla Meir to debiut w przestrzeni kosmicznej.

- Jessica i Christina, jesteśmy z was bardzo dumni. Wszystko będzie dobrze - powiedział przez krótkofalówkę z pokładu ISS astronauta Andrew Morgan, kiedy kobiety opuściły właz.

Zadaniem astronautek jest wymiana uszkodzonych baterii na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), co ma potrwać kilka godzin. Wcześniej spacer miał odbyć się w marcu, ale wtedy wystąpiły problemy z dostosowaniem skafandrów średniego rozmiaru, które nie były jeszcze gotowe do użytku.

"Kamień milowy"

NASA nazywa ten moment "kamieniem milowym" w historii podbojów kosmosu. Agencja w ramach programu eksploracyjnego w 2024 roku chce wysłać pierwszą kobietę i kolejnego mężczyznę na Księżyc.

- Uważam, że to ważne i uważam, że jest to ważne ze względu na historyczną naturę tego, co robimy. W przeszłości kobiety nie zawsze mogły brać w tym udział. To wspaniałe, że możemy wnieść swój wkład w program kosmiczny w czasie, kiedy każdy jest akceptowany, kiedy każdy ma jakąś rolę. To z kolei może prowadzić do zwiększenia szans na sukces. Jest wielu ludzi, którzy czerpią motywację z inspirujących historii ludzi, którzy wyglądają jak oni. Myślę, że to ważne - powiedziała Koch na konferencji NASA w Houston.

Pierwszy kobiecy spacer nie był celowo zaplanowany. Doszło do niego ze względu na rosnącą liczbę astronautek. W 2013 roku połowa kandydatów z grupy Koch i Meir była kobietami.

Zadanie wyjścia na spacer kosmiczny jest zawsze przydzielane na podstawie tego, którzy astronauci w danym momencie są najlepiej przygotowani do wykonania określonej pracy. To niełatwa rzecz, astronauci zwykle opisują to wydarzenie jako wymagające najwyższej sprawności fizycznej.

"Miejmy nadzieję, że to będzie teraz normą"

Zadowolenie z piątkowego spaceru wyraziła m.in. Kathy Sullivan, pierwsza w historii amerykańska astronautka, która odbyła spacer kosmiczny (11 października 1984 r.).

- Miejmy nadzieję, że to będzie teraz normą - powiedziała z kolei Tracy Caldwell Dyson, która trzykrotnie spacerowała w kosmosie.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS (Maciej Zieliński/DPA/PAP)

Jessica Meir (z lewej), Christina Koch (z prawej) (NASA)

Dotychczas z mężczyznami

Dotychczasowe spacery kosmiczne kobiet odbywały się w towarzystwie mężczyzn.

Pierwszą kobietą, która wyszła w otwartą przestrzeń kosmiczną, była Rosjanka Swietłana Sawicka. Dokonała tego w 1984 roku, a jej spacer trwał prawie cztery godziny.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna składa się z 16 głównych modułów, a na je pokładzie jednocześnie może przebywać maksymalnie sześć osób.