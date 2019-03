Pierwszy wyłącznie kobiecy spacer kosmiczny odwołany

NASA ogłosiła, że odbędzie się pierwszy wyłącznie kobiecy spacer kosmiczny - 08-03-2019 Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 29 marca amerykańskie astronautki wezmą udział w pierwszym wyłącznie kobiecym spacerze kosmicznym. Będą to Anne McClain i Christina Koch. czytaj dalej

NASA odwołała plany zorganizowania pierwszego spaceru kosmicznego, w którym udział miały wziąć wyłącznie astronautki Anne McClain i Christina Koch. Spacer odbędzie się w piątek, ale nie weźmie w nim udziału McClain. Wraz z Koch w przestrzeń kosmiczną wyjdzie mężczyzna - Nick Hague. Pracownicy Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do tego czasu nie zdążą przygotować McClain odpowiedniego skafandra.

McClain wzięła już udział w spacerze podczas obecnie trwającej ekspedycji w ubiegły piątek, także wraz z Haguem. Jak podała rzeczniczka NASA Stephanie Schierholz, wtedy McClain zdała sobie sprawę, że woli skafander (a zwłaszcza jego górną część) w średnim rozmiarze, niż ten w dużym, który miała założyć poczas pierwszego wyłącznie kobiecego spaceru kosmicznego.

Nie liczba skafandrów, a czas

Wcześniej pojawiła się informacja o tym, że NASA na pokładzie ISS nie ma wystarczającej liczby torsów w rozmiarze średnim, jednak zostało to zdementowane. "Dla pewności: na pokładzie stacji znajduje się więcej niż jeden tors w rozmiarze średnim. Aby nie zaburzyć harmonogramu, szybciej i bezpieczniej jest zmienić osoby przydzielone do wzięcia udziału w spacerze, niż dokonywać zmian w skafandrach" - podano na Twitterze. Skafander McClain potrzebowałby dopasowania.

We’ve seen your tweets about spacesuit availability for Friday’s spacewalk. To clarify, we have more than 1 medium size spacesuit torso aboard, but to stay on schedule with @Space_Station upgrades, it’s safer & faster to change spacewalker assignments than reconfigure spacesuits. pic.twitter.com/tPisBHaF2p — NASA (@NASA) 26 marca 2019

McClain ma wziąć udział w kolejnym spacerze kosmicznym wraz z astronautą Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej Davidem Saint-Jaquesem 8 kwietnia.