Północny biegun magnetyczny się przesuwa. Naukowcy dokonali korekty modelu

Biegun magnetyczny nie jest tożsamy z biegunem geograficznym. Bieguny geograficzne to punkty najbardziej oddalone od równika, w których zbiegają się wszystkie południki. Bieguny magnetyczne natomiast są umowne i zmienne.

Północny biegun magnetyczny nieustannie się przesuwa. Tym razem jednak zamiast przemieszczać się w przypadkowych kierunkach, jak to działo się od stuleci, biegun za swój cel obrał Syberię.

Na dodatek przyspieszył

Naukowcy w trosce o tych, którzy poruszają się po rejonach Arktyki i potrzebują dokładnego położenia bieguna, dokonali aktualizacji, aby wskazać jego nowe położenie.

- Wiemy z dzienników pokładowych starych statków, że w ciągu ostatnich 400 lat północny biegun magnetyczny znajdował się gdzieś na terytorium północnej Kanady. Od roku 1900 przesuwał się o kilkanaście kilometrów w tę i z powrotem - powiedział Ciaran Beggan, geofizyk z Brytyjskiego Centrum Geologicznego. - W ciągu ostatnich 50 lat zaczął kierować się na północ, a w ciągu ostatnich 30 lat zaczął dodatkowo przyspieszać - mówił. Podkreślił, że proces przesuwania się początkowo obejmował 5-10 kilometrów na rok, a w tym roku doszedł do 50-60 kilometrów.

Aktualne położenie północnego bieguna magnetycznego (dane za National Centers for Environmental Information)

Potrzebna była korekta

Naukowcy obserwują bieguny magnetyczne Ziemi, opracowując Globalny Model Pola Magnetycznego (World Magnetic Model). Finansowany jest przez amerykańskie i brytyjskie wojsko i aktualizowany co pięć lat. Właśnie dokonano najnowszej korekty.

- Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że szczególnie na północy błędy w modelu były zbyt duże, by był przydatny dla podróżujących - powiedział Beggan, który pracuje przy WMM.

Naukowcy podejrzewają, że ostatnie podróże północnego bieguna spowodowane są przez zjawisko zachodzące w zewnętrznym jądrze Ziemi. To tam - w płynnym żelazie i niklu, w temperaturze sięgającej blisko sześciu tysięcy stopni Celsjusza, powstaje strumień. Jest on podobny do prądu strumieniowego, który w atmosferze ziemskiej przenosi z zachodu na wschód olbrzymie masy powietrza.

Nie "czy" nastąpi, ale "kiedy"

- Północny biegun magnetyczny został przechwycony przez ten strumień, który przesuwa go nad Syberię - tłumaczył Beggan. Południowy biegun magnetyczny Ziemi porusza się znacznie wolniej, bo jądro zewnętrzne zmienia się inaczej na półkuli południowej niż na północnej.

W tej chwili pole magnetyczne Ziemi stale się zmniejsza, co sprawia, że naukowcy sądzą, że w końcu dojdzie do zamiany bieguna północnego z południowym. Specjaliści zbadali próbki skał, które wskazują na to, że takie zdarzenie miało już miejsce wcześniej, ale nie w ciągu ostatnich 780 tysięcy lat.

- Pytaniem nie jest to, czy ta zamiana nastąpi, ale to, kiedy do niej dojdzie - powiedział Daniel Lathrop, geofizyk z Uniwersytetu w Maryland. To nie stanie się jednak tak nagle - może zająć nawet tysiąc lat. Jak dodał, słabnąca siła pola magnetycznego naszej planty sprawi jednak, że może to nastąpić szybciej.