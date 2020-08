Ryjoskoczek somalijski, krewny słonia, nie dawał się zobaczyć przez ponad 50 lat - 20-08-2020 Spokrewniony ze słoniem, ale niewiele wiele większy od myszy. Ryjoskoczek somalijski został zidentyfikowany przez naukowców w Dżibuti na wschodzie Afryki, po tym jak przez 50 lat nie dało się udokumentować jego istnienia. Mało tego, występuje bardziej powszechnie, niż sądzono. czytaj dalej

Znalezienie skamieniałych śladów w Wielkim Kanionie nie jest niczym szczególnym. Jednak odkrycie dokonane przez geologa Allana Krilla, profesora z Norwegii uczącego na Uniwersytecie w Nevadzie, okazało się naprawdę przełomowe. Naukowiec natknął się na najstarsze ślady kręgowców, jakie kiedykolwiek znaleziono w Parku Narodowym Wielkiego Kanionu. Liczą około 313 milionów lat.

Krill podczas wędrówki ze studentami w 2016 roku znalazł głaz z zestawem skamieniałych odcisków łap. Zaintrygowany swoim znaleziskiem, wysłał zdjęcie skamieniałości do kolegi paleontologa Stephena Rowlanda. Ten wraz z zespołem współpracowników udokumentował odkrycie, którego wyniki ujrzały światło dzienne w ubiegłym tygodniu.

- Są to zdecydowanie najstarsze ślady kręgowców w Wielkim Kanionie, który jest znany z obfitych śladów kopalnych - stwierdził Rowland. Jak dodał, są to jedne z najstarszych na Ziemi śladów zwierząt skorupiakowatych, takich jak gady i najstarsze dowody na to, że kręgowce chodzą po wydmach.

- Głaz zawierający skamieniałe ślady został odsłonięty po zawaleniu się klifu. Znajdował się on na widoku obok szlaku, ale zdawał się być niezauważony, dopóki Krill nie zwrócił na niego uwagi geologów - relacjonował.

Znalezisko (journals.plos.org)

Znalezione odciski łap (journals.plos.org)

Nowe odkrycie

Badacze twierdzą, że ślady wskazują na dwa osobne zwierzęta przechodzące przez zbocze wydmy. Wzór śladów ujawnił charakterystyczny chód, dotychczas nie wyszczególniony u znanych już zwierząt. Naukowcy nazywali go chodem boczno-sekwencyjnym. Polega na tym, że tylna noga i przednia noga po jednej stronie zwierzęcia poruszają się razem, na przemian z odpowiednimi kończynami po drugiej stronie ciała.

- Żywe gatunki czworonogów, na przykład psów i kotów, zwykle używają chodu boczno-sekwencyjnego, kiedy chodzą wolno - stwierdził Rowland w oświadczeniu. - Ślady z Bright Angel Trail (turystycznego odcinka Wielkiego Kanionu - red.) dokumentują wykorzystywanie tego chodu bardzo wcześnie w historii kręgowców. Wcześniej nie mieliśmy o tym żadnych informacji - dodał.

Schemat poruszania się prehistorycznego zwierzęcia (journals.plos.org)