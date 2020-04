Zaskakujący skutek ograniczeń z powodu koronawirusa. Zmniejszył się szum sejsmiczny - 05-04-2020

Z powodu COVID-19 ludzie na całym świecie znacznie ograniczyli przemieszczanie się. Jak twierdzą sejsmolodzy z Belgii, doprowadziło to do zmniejszenia szumu sejsmicznego Ziemi do tego stopnia, że może umożliwić monitorowanie mniejszych trzęsień ziemi i aktywności wulkanicznej - czytamy w periodyku naukowym "Nature". czytaj dalej