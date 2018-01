Są wielkości ziarna ryżu. 18 nowych gatunków pająków morderców

Pająki pelikany są wielkości ziarna ryżu. Nie przeszkodziło to jednak arachnolog z Waszyngtonu w odkryciu kilkunastu nowych gatunków na Madagaskarze. Aby je odróżnić, badała ich genitalia.

Na Madagaskarze odkryto 18 nowych gatunków pająków należących do rodziny Archaeidae. Są one znane jako pająki mordercy (ang. assassin spiders) lub pająki pelikany (ang. pelican spiders). To pająki, które zabijają inne pająki.

Pomimo swojej nazwy, pająki pelikany nie są masywnymi, rybożernymi stworami. W rzeczywistości nieśmiałe pająki z rodziny Archaeidae są wielkości ziarna ryżu i stanowią zagrożenie tylko dla innych pająków.

Odkrywanie nowych gatunków tych maluchów z Madagaskaru jest trudne, ale Hannah Wood właśnie to zrobiła - 18 razy.

Analiza genów i anatomii

Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie.

Hannah Wood to arachnolog zPrzeanalizowała ona geny i anatomię żyjących i muzealnych okazów pająków pelikanów, aby znaleźć te nowe gatunki. Opisano je w artykule opublikowanym 11 stycznia w ZooKeys.

Podobnie jak inne pająki pelikany, nowe gatunki mają wydłużone "szyjki" i podobne do dzioba szczypce lub szczękoczułki. Sposób, w jaki wykorzystują te długie szczękoczułki, aby uderzyć z dystansu, nadał im inną nazwę: pająków zabójców. Raz przebita bezbronna ofiara zwisa z tych haczyków, aż trucizna zadziała.

Różnice w genitaliach

Badając maleńką anatomię pająków pod mikroskopem, Wood szukała wskazówek, jak odróżnić jeden gatunek od drugiego. Arachnolodzy często patrzą na genitalia pająków: samce i samice z tego samego gatunku mają specjalnie ukształtowane narządy, aby łączyć się w pary. Jeśli "zamek" nie pasuje do "klucza", pająki prawdopodobnie należą do innego gatunku.

Dzięki Wood 18 kolejnych gatunków pająków pelikanowych - z których niektóre zostały wcześniej błędnie zaklasyfikowane - mają teraz nazwy. Eriauchenius rafohy honoruje starożytną królową Madagaskaru, a E. wunderlichi, wybitnego arachnologa. Wood, jako jedna z czołowych ekspertów od pająków pelikanów, mówi, że spodziewa się, że jest jeszcze więcej gatunków do znalezienia.