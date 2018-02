Falcon wystartował. Elon Musk: "Ziściło się to, co szalone" - 07-02-2018 We wtorek agencja kosmiczna SpaceX wystrzeliła w kosmos największą spośród swoich rakiet, Falcon Heavy. I choć pogoda nie dopisała, a start dwukrotnie opóźniano, to rakiecie - wraz z nietypowym ładunkiem - udało się wystartować. Nie obyło się jednak bez perturbacji. czytaj dalej

Grupa badaczy odbywała właśnie rutynowy lot z miasta Anchorage na Alasce w kierunku Hawajów, podczas którego zbierane są próbki zanieczyszczeń powietrza, kiedy natrafili na radioaktywną cząstkę. Wykryli ją w śladach po chemikaliach, pochodzących z płonącej ropy.

Jej obecność ciężko wyjaśnić. Pojedyncza radioaktywna cząstka dryfowała samotnie w powietrzu, zawierała w sobie niewielką ilość wzbogaconego uranu, który naturalnie nie występuje w przyrodzie. Do odkrycia doszło na wysokości siedmiu kilometrów nad Aleutami we wrześniu 2016 roku.

Artykuł na ten temat zostanie opublikowany w kwietniowym wydaniu "Journal of Environmental Radioactivity".

Zagadkowe odkrycie

Cząstka niesiona przez wiatr była niezwykle mała - miała zaledwie 580 nanometrów szerokości i unosiła się w warstwie troposfery.

- Nie jest to znaczna ilość radioaktywnych szczątków - oznajmił Daniel Murphy z amerykańskiej agencji NOAA. - Ale oznacza to, że znajduje się gdzieś bardzo małe źródło uranu, którego nie poznaliśmy - dodał naukowiec.

W przyrodzie uran występuje naturalnie i zawiera wtedy izotop U-238. Cząstka znaleziona przez badaczy była jednak uranem wzbogaconym i zawierała izotop U-235 w znacznie większej ilości niż mogłoby to powstać w naturze. Było go około trzykrotnie więcej.

Co oznacza określenie "uran wzbogacony"? Oznacza to, że jest on używany między innymi w elektrowniach atomowych. Obrót nim jest ściśle kontrolowany przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej, jednak ostatecznie nie wiadomo, jak cząstka ta znalazła się w powietrzu.

"Podczas 20 lat próbkowania, przy pobraniu milionów cząstek z atmosfery, rzadko spotykaliśmy cząstkę o podobnie wysokiej zawartości U-238 i nigdy cząstki wzbogaconej izotopem U-235" - stwierdzili badacze. Podkreślili też, że "zdecydowanie nie pochodzi z naturalnego źródła".

W poszukiwaniu źródła

Teoretycznie naukowcy sugerują, że cząstka mogłaby pochodzić z awarii jądrowej, jak ta w Czarnobylu, czy Fukushimie. Twierdzą jednak, że jej rozmiar był zbyt mały, aby pochodził z produkcji przemysłowej lub paliwa nuklearnego.

Ich zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że cząstka została przeniesiona nad Wyspy Aleuckie przez prądy powietrza znad terenów Oceanu Spokojnego. Analiza trajektorii wiatru sugeruje, że pochodzi z regionów azjatyckich, takich jak Japonia, Chiny, czy Północna lub Południowa Korea.

Są to jednak jedynie domysły, a źródło pochodzenia tajemniczej cząstki nadal pozostaje nieznane.