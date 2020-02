Sojuz wrócił na Ziemię. Astronautka pobiła kobiecy rekord pobytu w kosmosie

Zdjęcia Słońca wykonane przez teleskop na Hawajach. Najdokładniejsze w historii - 31-01-2020 Naukowcy za pomocą teleskopu solarnego Daniela K. Inouye na Hawajach wykonali zapierające dech w piersiach zdjęcia i nagrania powierzchni Słońca. To najwyższa rozdzielczość z dotychczas osiągniętych. Materiały mają pomóc specjalistom zrozumieć, jak gwiazda wpływa na Ziemię. czytaj dalej

Statek Sojuz MS-13 z trzema astronautami na pokładzie powrócił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) na Ziemię. W czwartek rano wylądował w Kazachstanie, na pustyni w pobliżu miasta Dżezkazgan. W skład załogi wchodziła amerykańska astronautka, która pobiła kobiecy rekord pobytu w kosmosie.

Na pokładzie była 40-letnia Amerykanka Christina Koch z NASA, 42-letni Włoch Luca Parmitano z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i 53-letni Rosjanin Aleksander Skworcow z Roskosmosu.

"To kamień milowy"

- Jestem przytłoczona i zadowolona - powiedziała Koch, siedząc na krześle, owinięta w koc.

- Kobiety bardzo dobrze aklimatyzują się w kosmosie. Myślę, że to jest kamień milowy, który zostanie wykorzystany w przyszłości. To jest to, do czego aspirują kobiety - powiedziała Lori Garver, była zastępczyni administracji NASA.

Sojuz MS-13 wrócił na Ziemię









Kobiece rekordy

Christina Koch pobiła kobiecy rekord w kategorii czasu spędzonego w kosmosie - 328 dni. Poprzedni rekord, 289 dni, należał do Peggy Whitson, również z NASA.

Misja Koch ma dostarczyć badaczom danych na temat wpływu nieważkości i promieniowania kosmicznego na ciało kobiety podczas długotrwałych lotów kosmicznych. Wyniki tych badań mają zostać wykorzystane przez NASA przy budowie stałej stacji kosmicznej na powierzchni Księżyca w ciągu następnej dekady.

Koch przeszła do historii już 18 października ubiegłego roku, przeprowadzając wraz z Jessicą Meir naprawę ISS w otwartej przestrzeni kosmicznej, co było pierwszym kosmicznym spacerem zespołu składającego się wyłącznie z kobiet.

Rekord najdłuższego pojedynczego lotu kosmicznego należy nadal do Walerija Poliakowa, który spędził ponad 437 dni na pokładzie radzieckiej, a później rosyjskiej stacji kosmicznej Mir od 8 stycznia 1994 do 22 marca 1995 roku.