Sojuz wystartował. Zmierza w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

W poniedziałek po godzinie 12.31 czasu polskiego z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie w kosmos wyleciał statek Sojuz MS-11 - poinformowała podała Korporacja Państwowa ds. Aktywności Kosmicznej Roskosmos na swoim profilu na Twitterze. Informację tę przekazała także amerykańska NASA.

Krótko później rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos i amerykańska NASA powiadomiły, iż Sojuz MS-11 został pomyślnie wyniesiony na orbitę. Trójka kosmonautów na pokładzie "jest w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną" - podał Roskosmos.

Po niespełna ośmiu minutach od startu Roskosmos poinformował o prawidłowym oddzieleniu się trzeciego członu rakiety.

Dołączą do załogi

Na pokładzie statku znaleźli się kosmonauci: Anne McClain z NASA, David Saint-Jacques z Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej oraz Oleg Koronenko z Roskosmosu. Dotrą na Międzynarodową Stację Kosmiczną w poniedziałek po 18.30 czasu polskiego. Kosmonauci dołączą do obecnej trzyosobowej załogi, którą tworzą: Niemiec Alexander Gerst, Amerykanka Serena Aunon-Chancellor i Rosjanin Siergiej Prokopjew. Ta trójka przebywa na ISS od czerwca.

Nowa załoga na ISS przeprowadzi blisko 50 eksperymentów z zakresu procesów fizyczno-chemicznych w warunkach kosmosu, studiów nad organizmem ludzkim podczas przebywania w kosmosie, biologii i nanotechnologii oraz badań Ziemi z kosmosu. Rosyjscy kosmonauci - Prokopjew i Kononienko - mają po 10 grudnia wyjść w otwartą przestrzeń kosmiczną, by zbadać poszycie zacumowanego na ISS statku Sojuz MS-09. Pod koniec sierpnia poinformowano o wykryciu w nim 1,5-milimetrowej szczeliny, przez którą zaczęło uchodzić powietrze.

Na razie nie podano, jak długo trójka kosmonautów, którzy udali się w poniedziałek na ISS, pozostanie na stacji. Grafik powrotów i przylotów kolejnych zespołów uległ zmianom w rezultacie październikowej awarii.

Zobacz start Sojuza:

Wideo Start misji kosmicznej Sojuz MS-11

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ISS (Maciej Zieliński/DPA/PAP)

O swoich doświadczeniach, a także przeżyciach związanych ze startem rakiety Sojuz, opowiedział generał Mirosław Hermaszewski w programie "Fakty w południe". - Kiedy oglądałem start kolegów, nie ukrywam, emocjonalnie to przeżywałem, może nie było tego widać, ale widziałem, jak ta rakieta ożywa. I widziałem, że to będzie udana misja - opisał Hermaszewski.

Dodał, że przed wejściem w orbitę cały proces wyprowadzania rakiety na orbitę odbywa się automatycznie, natomiast załoga musi śledzić stan wszystkich systemów w tym hermetyczność statku, parametry niezbędne do awaryjnego lądowania. - Oni w tej chwili czekają. Są absolutnie już rozluźnieni, bo wiedzą, że za paręnaście sekund nastąpi odstrzelenie od rakiety nośnej. W tej chwili czują jeszcze przeciążenia na plecach, (...) i rozpędzają tę rakietę do pierwszej prędkości kosmicznej. (...) A kiedy usłyszą uderzenie pironabojów, odstrzelenie od trzeciego stopnia, wtedy się zacznie dziać - statek zacznie wirować we wszystkich trzech osiach - tłumaczył przebieg misji.

Najważniejszym etapem startu jest dokowanie. - Do tego wykorzystuje się pogodowe systemy radiolokacyjne, radiowe, optyczne, telewizyjne. Tu ścisła współpraca załogi jest bardzo potrzebna, dlatego koledzy przechodzą bardzo skomplikowane przygotowania. I muszę powiedzieć, że jest to dużo emocji, bo euforia startu już za nami, ja już jestem w kosmosie, a tu muszę się połączyć. Jeżeli się nie połączymy, to będą spalone nasze nadzieje na program kosmiczny - wyjaśnił generał.

Generał Hermaszewski odniósł się również do poprzedniego nieudanego startu rakiety Sojuz. - To poprzednie zdarzenie, które szczęśliwie się zakończyło, było po prostu dziełem bardzo prostego błędu człowieka. Ale rakiety te latają już ponad 50 lat, więc są pewne.

Posłuchaj całej rozmowy:

Wideo Generał Mirosław Hermaszewski o starcie rakiety Sojuz

Pierwszy lot od czasu awarii

Poniedziałkowy lot był pierwszym załogowym lotem Sojuza od 11 października, kiedy doszło do awarii rakiety nośnej Sojuz-FG, około dwie minuty po starcie statku kosmicznego Sojuz MS-10 z Bajkonuru. Dwaj kosmonauci - Amerykanin Nick Hague i Rosjanin Aleksiej Owczynin - zdołali wylądować awaryjnie. Była to pierwsza tego rodzaju awaria od ponad 30 lat, przy czym system awaryjny zadziałał bez zarzutu.

Pod koniec października Roskosmos poinformowała, że przyczyną awarii była wadliwa praca czujnika informującego o rozdzieleniu pierwszego i drugiego członu rakiety.

Od czasu tamtej awarii przeprowadzono cztery testowe starty rakiet Sojuz. Wszystkie odbyły się bezawaryjnie.