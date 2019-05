Stężenie dwutlenku węgla w atmosferze nigdy nie było tak wysokie

Na drodze do zagłady bioróżnorodności. "Zagrażamy już samym sobie" - 11-05-2019

Nie milkną echa ostatniego raportu ONZ dotyczącego gwałtownego wymierania gatunków. - Jesteśmy na drodze do zagłady bioróżnorodności i to będzie gigantyczny problem także dla nas, bo my jesteśmy częścią przyrody, choć wydawałoby nam się, że jesteśmy jej królem - mówiła w programie "Wstajesz i weekend" Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. czytaj dalej