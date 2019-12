Szczątki indyjskiego lądownika Vikram na Księżycu. "Zaliczył twarde lądowanie"

Czarna dziura tak duża, że nie powinna istnieć - 02-12-2019 Naukowcy odkryli supermasywną czarną dziurę, która w teorii nie powinna w ogóle istnieć. Zjawisko ma masę 70 razy większą od Słońca. czytaj dalej

Pod koniec września NASA opublikowała zdjęcia obszaru sprzed katastrofy i po niej, prosząc wszystkich o ich porównanie. Pierwszą osobą, która zidentyfikowała odłamki wraku był Shanmuga Subramanian, 33-letni informatyk z indyjskiego Ćennaj.

- Porównywałem obraz na dwóch laptopach. Po jednej stronie było stare zdjęcie, po drugiej nowe, udostępnione przez NASA - powiedział. - To było dość trudne, ale poświęciłem temu trochę wysiłku - dodał.

Następnie NASA wykonała dodatkowe zdjęcia i na początku grudnia oficjalnie ogłosiła odnalezienie wraku lądownika.

- Agencja musi być pewna w 100 procentach, zanim będzie mogła coś podać do informacji publicznej, dlatego czekała na potwierdzenie - powiedział Subramanian.

NASA zaznaczyła miejsca odłamków wraku i naruszenia powierzchni Księżyca

Twarde lądowanie

Sonda poleci w kierunku Jowisza. "Podróż potrwa mniej więcej osiem lat" - 23-11-2019 Zaczęła się już produkcja urządzeń polskiej firmy, które na pokładzie sondy polecą w kierunku Jowisza i jego księżyców. Za misję JUICE odpowiada Europejska Agencja Kosmiczna, a start sondy planowany jest na 2022 rok. czytaj dalej

Zielonymi kropkami na zdjęciu powyżej oznaczono fragmenty statku kosmicznego (potwierdzone lub prawdopodobne). Niebieskie punkty to miejsca, w których powierzchnia Księżyca została naruszona najprawdopodobniej poprzez małe odłamki statku kosmicznego. "S" oznacza fragmenty zidentyfikowane przez Shanmugę Subramana. Jak widać, znajdują się one w odległości kilku kilometrów od miejsca katastrofy.

- To jasne, że Vikram zaliczył twarde lądowanie. To, że udało się dotrzeć tak blisko celu, jest świadectwem umiejętności bardzo młodego zespołu Chandrayaan 2 - powiedział Pallava Bagla, naukowiec zajmujący się tematyką technologii. Dodał jednak, że jest zaskoczony, postawą Indyjskiej Organizacji Badań Kosmicznych (IRSO), która nie chciała się przyznać do porażki.

- Loty w kosmos są rzeczywiście ryzykownym biznesem i nie są dla osób o słabym sercu. Uznanie porażki jest krokiem do sukcesu - stwierdził.

Utracono łączność

Start lądownika Vikram miał umocnić pozycję Indii jako czwartego eksploratora przestrzeni kosmicznej - po Stanach Zjednoczonych, Rosji i Chinach. Miał to być pierwszy lądownik, który stanie na biegunie południowym Księżyca.

Główny statek kosmiczny, wciąż orbitujący wokół Księżyca, upuścił bezzałogowy lądownik, który miał schodzić pięć dni na powierzchnię. Jednak dwa kilometry nad powierzchnią stracono łączność z lądownikiem. Kilka dni po nieudanym lądowaniu ISRO twierdziła, że lądownik został zlokalizowany, ale nie może nawiązać z nim łączności.

Odnaleziono szczątki indyjskiego lądownika Vikram (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)