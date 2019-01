Tajemniczy sygnał spoza naszej galaktyki. Kosmiczna zagadka bez rozwiązania

Kula ognia przecięła niebo. "Rozpadła się na kawałki jak fajerwerki" - 06-01-2019 Nad nowozelandzkim miastem Tauranga przeleciała kula ognia. Świadkowie relacjonowali, że słyszeli huk, a obiekt w pewnym momencie rozpadł się na części. czytaj dalej

Drugi wystrzał

Coś, co znajduje się w odległości prawie 1,5 miliarda lat świetlnych od Drogi Mlecznej, wysyła w przestrzeń kosmiczną powtarzające się szybkie błyski radiowe (fast radio bursts - FBR). Latem ubiegłego roku naukowcom udało się odebrać je po raz drugi. Wyniki swoich badań opublikowali w środę w czasopiśmie "Nature".

Te krótkie błyski radiowe, trwające zaledwie milisekundy, nie są rzadkością. W tym przypadku przykuwają one uwagę naukowców tak bardzo, ponieważ to dopiero drugi raz, kiedy udało się znaleźć błyski w tym samym miejscu na niebie. Badaczy zastanawia, co jest przyczyną ich powstawania. Pojawia się wiele teorii i jak zwykle w przypadku kosmosu niektórzy podejrzewają udział obcych cywilizacji.

Pierwszy z szybkich błysków radiowych, oznaczony jako FBR 121102, został odebrany w 2015 roku przez radioteleskop Arecibo. Najnowszy sygnał pochodzi z miejsca oddalonego od Drogi Mlecznej o 1,5 miliarda lat świetlnych. Nazwany został FRB 180814.J0422+73 i odebrano go trzynastokrotnie. To jedno z pierwszych odkryć dokonanych za pomocą kanadyjskiego teleskopu CHIME. Naukowcy sądzą, że powtarzające się rozbłyski w przyszłości i dostarczą informacji, skąd pochodzą.

Skąd się biorą?

Pierwsze lądowanie na niewidocznej stronie Księżyca. Dotarła tam chińska sonda - 03-01-2019 Sonda Chang'e 4, chiński pojazd kosmiczny, wylądowała w czwartek na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca - poinformowała chińska telewizja państwowa. Jest to pierwsze lądowanie pojazdu wysłanego z Ziemi na tej półkuli. czytaj dalej

- Jeśli będą się one powtarzać, a będziemy mieli także więcej dostępnych źródeł, to uda się zrozumieć tę kosmiczną układankę - powiedziała w rozmowie z CNN Ingrid Stairs, członek załogi CHIME i astrofizyk z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.

Jedną z hipotez powstawania FBR są ogromne zjawiska astrofizyczne. Pierwszy powtarzalny szybki błysk radiowy został zarejestrowany na częstotliwości 700 megaherców, ale niektóre z rozbłysków, które odkrył CHIME, były nadawane na częstotliwości 400 megaherców.

Niska częstotliwość najnowszego odkrycia może sugerować, że źródła tych rozbłysków się różnią. W FBR odkryto zjawisko rozpraszania się, a - zdaniem naukowców - to może pomóc w dokładniejszym określeniu środowiska, z jakiego pochodzą.

Supernowa czy obca cywilizacja?

Zespół badaczy CHIME twierdzi, że za rozpraszaniem tych sygnałów stać mogą potężne obiekty astrofizyczne, takie jak pozostałości po supernowych (wybuchach kończących życie gwiazd) albo czarne dziury usytuowane w centrum galaktyk.

Według innych przypuszczeń, za sygnały mogą być odpowiedzialne bardzo silne, wirujące pole magnetyczne albo dwie gwiazdy neutronowe (powstałe w wyniku wybuchu supernowej) łączące się ze sobą. W mniejszości zaś są astronomowie, którzy twierdzą, że FBR mogą być sygnałem obcych statków kosmicznych.