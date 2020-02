Tak wygląda koronawirus SARS-CoV-2

Wracasz z północnych Włoch? Sprawdź zalecenia GIS - 27-02-2020 Główny Inspektorat Sanitarny opublikował zasady postępowania w związku z ryzykiem wystąpienia na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2. Epidemia rozszerza się na kolejne kraje, najwięcej zakażeń w Europie odnotowuje się w północnych Włoszech. GIS radzi, co robić, jeżeli w ciągu ostatnich dwóch tygodni przebywaliśmy na tym obszarze. Uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia, jej numer to 800-190-590. czytaj dalej

Koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę COVID-19, która od momentu wykrycia w chińskim mieście Wuhan w grudniu 2019 roku rozprzestrzenia się w kolejnych krajach świata.

SARS-CoV-2 to wirus należący do rodziny koronawirusów. Do tej rodziny zalicza się wiele typów wirusów, które mogą powodować różne objawy i choroby od łagodnych, takie jak zwykłe przeziębienie, po ciężkie - jak SARS.

Zobacz, jak wygląda koronawirus

Dr Emmie de Wit, badaczka laboratoriów Rocky Mountain (RML) Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych, dostarczyła próbki wirusa, które pochodziły od pacjenta ze Stanów Zjednoczonych. Obrazy wykonała mikroskopistka Elisabeth Fischer, a oddział graficzny RML dodał do nich kolory. Materiały opublikowano 11 lutego.

Wykorzystane zostały dwa rodzaje mikroskopów elektronowych - skaningowe i transmisyjne.

Na obrazach z transmisyjnych mikroskopów elektronowych dobrze widać kolce na powierzchni koronawirusów. To właśnie im wirusy zawdzięczają swoją nazwę. Dlaczego? Bo przypominają koronę.

Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jesteśmy w decydującym punkcie, a wirus ma potencjał, by spowodować pandemię.

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA. Obraz wykonano za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA, wyłaniający się z komórek wyhodowanych w laboratorium. Obraz wykonano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA (okrągłe, żółte obiekty), wyłaniający się z komórek wyhodowanych w laboratorium. Obraz wykonano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA (okrągłe, fioletowe obiekty), wyłaniający się z komórek wyhodowanych w laboratorium. Obraz wykonano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA (żółte obiekty), wyłaniający się z komórek wyhodowanych w laboratorium. Obraz wykonano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA (okrągłe, niebieskie obiekty), wyłaniający się z komórek wyhodowanych w laboratorium. Obraz wykonano za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA (okrągłe, złote obiekty), wyłaniający się z komórek wyhodowanych w laboratorium. Obraz wykonano za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Wirus SARS-CoV-2 pobrany od pacjenta w USA, wyłaniający się z komórek wyhodowanych w laboratorium. Obraz wykonano za pomocą transmisyjnego mikroskopu elektronowego (PAP/EPA/NIAID- RML/NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT)

Gatunki koronawirusów (Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)