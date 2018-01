To był bardzo ciepły rok. Drugi w historii pomiarów

Przemarznięci do kości Amerykanie czy zasypani śniegiem Chińczycy z trudem w to uwierzą, ale statystyki są jednoznaczne. 2017 rok był drugim najcieplejszym w historii pomiarów, czyli od końcówki XIX wieku. W obecnym roku ten trend prawdopodobnie się utrzyma.

Szyszko wylicza, ile poszło na walkę ze smogiem. "Nie da się tego rozwiązać z roku na rok" - 04-01-2018 Przez ostatnie dwa lata na walkę ze smogiem przeznaczyliśmy do wydania dwa miliardy złotych - pochwalił się w czwartek minister środowiska Jan Szyszko. Jednak zdaniem polityków opozycji rząd nie ma strategii walki z tym zagrożeniem. czytaj dalej

Raport o globalnych temperaturach roku 2017 został opublikowany w czwartek przez Copernicus Climate Change Service (C3S), agencję specjalizującą się w obserwacji zmian klimatycznych, działającą w ramach programu Copernicus Unii Europejskiej.

Naukowcy przytaczają liczne skutki ocieplenia klimatu: od wielkich pożarów lasów po topnienie lodów Arktyki.

"To naprawdę rzuca się w oczy"

Średnia globalna temperatura w 2017 roku wyniosła 14,7 stopnia Celsjusza na powierzchni ziemi - o 1,2 stopnia Celsjusza więcej od najwyższej średniej rocznej w epoce przedindustrialnej. Statystyki prowadzone są od końcowych lat XIX wieku.

Ubiegły rok był "nieznacznie chłodniejszy niż rekordzista, rok 2016, ale gorętszy niż rok 2015" - zauważają autorzy raportu.

- To naprawdę rzuca się w oczy, że 16 spośród 17 najgorętszych lat w historii przypada na nasze stulecie - skomentował Jean-Noel Thepaut, dyrektor C3S. Podkreślił, że zgodnym zdaniem naukowców sytuacja ta jest w zasadniczym stopniu wynikiem działalności człowieka.

Różnica temperatur między rokiem 2017 a okresem 1981-2010

Ponure prognozy się sprawdziły

"Absolutnie u nas nie widać zimy". Co więcej - wiosna może przyjść w lutym - 04-01-2018 Ci, którzy czekają na opady śniegu, mogą się poczuć rozczarowani. Prognozy długoterminowe dla Europy przygotowane przez Amerykanów i Rosjan mówią o tym, że tegoroczna zima będzie "ekstremalnie ciepła". Wiosna może przyjść już w lutym. czytaj dalej

Raport C3S potwierdza wstępne prognozy Światowej Organizację Meteorologicznej Narodów Zjednoczonych (WMO), opublikowane w listopadzie ubiegłego roku (pełen raport WMO ma być ogłoszony w ciągu dwóch tygodni). Eksperci WMO także przewidywali, że rok 2017 okaże się drugim lub trzecim najcieplejszym w historii pomiarów. Podobne wnioski ogłosiła w grudniu brytyjska agencja meteorologiczna Met Office

Do rekordowo wysokich temperatur 2016 roku przyczyniło się zjawisko El Nino, które raz na kilka lat "uwalnia" ciepło z wód Pacyfiku. Rok 2017 okazał się nieco chłodniejszy od poprzednika prawdopodobnie z powodu braku takiego "wsparcia" ze strony El Nino.

Grudniowy raport Met Office zawierał także prognozę na rok 2018. Brytyjscy meteorolodzy ocenili, że średnia temperatura dla całego świata w 2018 roku znowu ma się podnieść. Nie nastąpi to jednak w takim stopniu, jakiego można by się było spodziewać, gdyby nie inne zjawisko - La Nina. Jej wpływ ograniczy wzrost temperatury o około 0,1 stopnia Celsjusza - tłumaczył Doug Smith z Met Office. La Nina to zjawisko pogodowe, charakteryzujące się niezwykle niską temperaturą wody w Oceanie Spokojnym w rejonie równika.

.