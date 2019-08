To już pewne. Tegoroczny lipiec był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów

Klimatolog: fale upałów zbierają śmiertelne żniwo. Liczba ofiar jeszcze wzrośnie - 08-08-2019 Fale upałów już dziś zabijają wielu ludzi, a liczba ofiar znacznie wzrośnie wraz z globalnym ociepleniem - mówi klimatolog prof. Zbigniew Kundzewicz. Naukowiec na przykładzie miast w Polsce i Chinach pokazuje, jak wysokie temperatury powietrza odbijają się między innymi na statystykach zgonów. czytaj dalej

Lipiec jest zazwyczaj najcieplejszym miesiącem w roku. Jednak w tym roku przyniósł niespotykany dotąd upał.

Już pod koniec lipca Światowa Organizacja Meteorologiczna informowała, że ten lipiec może być rekordowy. Teraz potwierdziła to amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna (NOAA).

Pobite rekordy

Według naukowców z Narodowego Centrum Informacji o Środowisku, podlegającego Narodowej Służbie Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), średnia temperatura dla lipca wzrosła o 0,95 stopnia powyżej średniej z XX wieku wynoszącej 15,77 st. C. To czyni go najgorętszym lipcem w trwającej od prawie 140 lat historii pomiarów. Poprzedni rekord padł w lipcu 2016 roku.

Średnia globalna temperatura powierzchni lądów w lipcu tego roku była o 1,23 stopnia wyższa od średniej z XX wieku, która wynosi 14,33 st. C. Rekord jednak nadal należy do 2017 roku z temperaturą wyższą o 1,24 stopnia od średniej.

Dziewięć z dziesięciu najgorętszych lipców notowano od 2005 roku, a ostatnie pięć lat uplasowało się na pierwszych pięciu miejscach.

W okresie od stycznia do lipca 2019 średnia temperatura na świecie była o 0,95 stopnia wyższa od średniej z XX wieku. Co oznacza, że pod tym względem 2019 rok uplasował się na drugiej pozycji wraz z tym samym okresem w 2017 roku. Na pierwszym miejscu niezmiennie jest rok 2016 z anomalią na poziomie 1,09 stopnia.

Anomalie temperatury na przestrzeni lat 1880-2019 (ncdc.noaa.gov)

Gdzie było najcieplej

Rok 2019 jest jak dotąd najgorętszym rokiem dla części Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii, Nowej Zelandii, południowej części Afryki, części zachodniej Oceanu Spokojnego, zachodniego Oceanu Indyjskiego i Oceanu Atlantyckiego. W niektórych miejscach został pobity rekord ciepła.

Rekord pobity został między innymi w Afryce. W lipcu średnia temperatura była wyższa od średniej o 1,65 stopnia. To wartość wyższa od poprzedniego rekordu - z 2015 roku - o 0,18 stopnia.

Rekordy ciepła zostały przekroczone między innymi w Phoenix w Stanach Zjednoczonych, w Alercie, najdalej wysuniętym na północ zamieszkanym miejscu na świecie, w Bordeaux we Francji czy w ogrodzie botanicznym w Cambridge w Wielkiej Brytanii.

Odchylenie od średniej temperatury w lipcu 2019 roku (ncdc.noaa.gov)

Woda i lód

Wyjątkowe ciepło sprawiło, że zmniejszyła się pokrywa arktycznego lodu morskiego. Jego zasięg osiągnął poziom 19,8 procent poniżej średniej z lat 1981–2010. Tym samym przekroczono poprzednie historyczne minimum z lipca 2012 roku.

Na Antarktydzie zasięg lodu morskiego był niższy o 4,3 procent od średniej z lat 1981-2010.

Średnia globalna temperatura powierzchni morza w lipcu była wyższa o 0,84 stopnia od średniej z XX wieku. Tym samym pobity został rekord dla lipca z 2016 roku, kiedy anomalia wynosiła 0,82 stopnia.

Jednocześnie tegoroczny lipiec, wraz z wrześniem 2015 roku, uplasował się na szóstej pozycji pod względem odchylenia temperatury oceanów od średniej. Dziesięć pierwszych pozycji tego rankingu to miesiące od września 2015 roku.

Zasięg pokrywy lodowej w lipcu 2019 (NOAA)