"To niemożliwe. Takie zwierzęta u nas nie występują". Azjatyckie płazińce we Francji

"To niemożliwe"

Badania dotyczące płazińców z rodzaju bipalium prowadzono we Francji, ale również na terenie części francuskich terytoriów zależnych.

Do pewnego czasu nikt nie zwracał uwagi na bipalium. Dopiero w 2013 roku przyrodnik-amator, Pierre Gross, zrobił zdjęcie jednemu osobnikowi. I właśnie to zdjęcie przesyłane mailem od jednej osoby do drugiej, trafiło ostatecznie do profesora Jean-Lou Justine'a, zoologa z Francuskiego Muzeum Narodowego Historii Naturalnej.

- Popatrzyłem na niego i stwierdziłem, że to niemożliwe. We Francji takie zwierzęta nie występują - powiedział profesor Justine w rozmowie z portalem The Independent.

Z Azji do Francji

Początkowo zoolog uznał to za żart. Jednak po tym, kiedy otrzymał kolejne fotografie podobnych stworzeń, postanowił samodzielnie zbadać tę sprawę. W ciągu pięciu lat znalazł ponad sto przypadków tych bezkręgowców. Najstarsza ze wzmianek, dotycząca tego rodzaju zwierząt, pochodziła z 1999 roku. - Teraz wiemy, że te inwazyjne robaki występują w wielu miejscach Francji - powiedział Justine.

Początkowo zoolog uznał to za żart. Jednak po tym, kiedy otrzymał kolejne fotografie podobnych stworzeń, postanowił samodzielnie zbadać tę sprawę. W ciągu pięciu lat znalazł ponad sto przypadków tych bezkręgowców. Najstarsza ze wzmianek, dotycząca tego rodzaju zwierząt, pochodziła z 1999 roku. - Teraz wiemy, że te inwazyjne robaki występują w wielu miejscach Francji - powiedział Justine.

Bipalium stwarza zagrożenie dla wielu innych, słabszych organizmów. Ma też negatywny wpływ na bioróżnorodność oraz system ekologiczny. Jak podkreśla Justine, do Francji i innych regionów świata bezkręgowce te dotarły z Azji. Przyczyniły się do tego najpewniej transporty roślin tropikalnych.

Szybko się regenerują

Osobniki z gatunku bipalium mogą osiągać długość kilkudziesięciu centymetrów. Żywią się dżdżownicami i innymi bezkręgowcami obecnymi w glebie.

To, co zadziwia naukowców, to ich niezwykła zdolność do regeneracji. Naukowcy dowiedli, że nawet z 1/300 fragmentu ich ciała potrafi wyrosnąć na nowo pełnosprawny osobnik.

Obronią się przed drapieżnikami

Bipalia mają też inne cechy, które wpływają na zwiększenie ich populacji. Są organizmami bezpłciowymi, więc mogą łatwo się rozmnażać, gdyż nie potrzebują do tego drugiego osobnika.

Wytwarzają też związki chemiczne, przez które są nieprzyjemne w smaku. To natomiast sprawia, że niechętnie sięgają po nie drapieżniki.